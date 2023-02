F1 | Verstappen: "RB19 ok e abbiamo già delle cose in cantiere"

Carica lettore audio

La nuova Red Bull è sembrata poter essere veloce in maniera piuttosto agevole fin dall'inizio della giornata di giovedì e non ha mai evidenziato particolari problemi tecnici in queste tre giornate di test collettivi in Bahrain.

Max Verstappen ha avuto a disposizione l'intera giornata di giovedì per scoprirla, poi ha condiviso la RB19 con Sergio Perez venerdì ed oggi è rimasto ad osservare il lavoro del messicano.

"Penso che la macchina funzioni molto bene", ha detto Verstappen. "Abbiamo provato un sacco di cose che volevamo provare, ed tutto molto interessante. Sono stati giorni molto positivi per me. E in generale mi sto divertendo a guidare la macchina".

Il campione del mondo in carica ha notato che la macchina è diversa da guidare rispetto alla RB18.

"Ci sono parecchie differenze sulle vetture", ha detto. "Quindi la guida è sicuramente un po' diversa. Credo che questo sia anche un po' legato agli pneumatici. Nel complesso, però, credo che sia sicuramente un miglioramento rispetto all'anno scorso".

"Il problema principale che abbiamo avuto l'anno scorso è che la macchina era enormemente sovrappeso. All'inizio, quindi, la macchina era molto pigra e non girava, perché il peso era anche nel posto sbagliato della vettura".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

"Nel corso dell'anno ci siamo liberati di questo problema, quindi abbiamo potuto constatare che le prestazioni sono aumentate notevolmente e che la vettura è diventata più simile ad un'auto da corsa".

"E quest'anno, oltre alla continuazione di questo lavoro, abbiamo trovato e messo sulla vettura anche degli elementi che sono chiaramente migliori. E sì, abbiamo già delle cose in cantiere, si tratta solo di lavori in corso. Ma sappiamo quali sono i nostri limiti. E ci stiamo lavorando intorno".

Quando gli è stato domandato se fosse fiducioso in vista della gara di apertura del prossimo fine settimana a Sakhir, ha risposto: "Non si tratta solo di fiducia, ma anche di prestazioni effettive".

"Credo che le giornate di test siano state molto positive ed abbiamo imparato molto. Speriamo di iniziare bene il weekend e poi vedremo dove andremo a finire".

Max poi non ha voluto esprimersi riguardo alle possibili gerarchie. "Non so, è difficile da dire. Credo sia più importante concentrarsi su se stessi. Siamo contenti di quello che stiamo facendo".

Tuttavia, chiedendogli del potenziale della vettura, ha aggiunto: "Il nostro obiettivo vincere e portarci a casa un altro campionato".