F1 | Verstappen polemico: duro attacco alle gare sprint!

Sarà per la leggerezza seguita alla conquista del secondo titolo mondiale, o semplicemente per una sicurezza cresciuta stagione dopo stagione. Oggi Verstappen accetta di commentare anche aspetti ed argomenti che non sono di esclusiva pertinenza del suo box, si sbilancia, critica e propone.

Alla vigilia del weekend di città del Messico Max ha parlato di diversi argomenti, soffermandosi soprattutto sulle sei sprint race in programma nel 2023 e sulla nuova regola che il prossimo anno abbasserà la temperatura delle termocoperte degli pneumatici dagli attuali settata a cinquanta gradi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

“Gare Sprint? Non mi piacciono, preferisco il formato del weekend tradizionale – ha attaccato Max – non mi dispiace avere solo sessanta minuti di prove libere ed andare direttamente in qualifica, penso che probabilmente sia anche meglio per me, ma non c'è sentimento, non mi dà un bel feeling".

"Nelle gare sprint che ho fatto finora l’obiettivo è sempre stato quello di non danneggiare la monoposto, e finire nei primi tre posti. Non è il mio concetto di gara, sai che i punti veri sono la domenica, e se devi rischiare qualcosa lo fai nel Gran Premio, non certo nella gara sprint. Sì, c’è una partenza in più, ma alla fine sono solo i piloti fuori dalla loro posizione ordinaria che possono fare qualche sorpasso, perché per il resto tutti abbiamo un set di gomme che ci porta dal via alla bandiera a scacchi”.

“Penso che dovremmo limitarci alla gara principale, al Gran Premio – ha proseguito Verstappen - non capisco quale sia il problema perché abbiamo tante gare emozionanti nelle ultime stagioni, non credo sia necessario aggiungere una gara di cento chilometri in cui tutti sono impegnati principalmente nel non commettere errori e non compromettere il Gran Premio".

"Se non si può rischiare, per quanto mi riguarda non è davvero una gara. E si ridimensiona anche il concetto della pole, perché chi la ottiene poi dice ‘okay, ma c’è la gara sprint’. E poi, voglio dire, quando finisci nella top-3 c’è un podio che non è un podio, sarà anche bello ottenere una medaglia, ma a dirla tutta non so cosa farne”.

Verstappen e Perez ad Austin durante la seconda sessione di prove con le gomme Pirelli 2023 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

“Gomme a 50 gradi? Avremo molti incidenti”

Verstappen non si è tirato indietro anche nel commentare i test Pirelli di Austin con gli pneumatici 2023, prove che si svolgeranno anche questo fine settimana in Messico. A non convincere il campione del mondo è stato soprattutto l’utilizzo delle termocoperte a cinquanta gradi, scelta su cui non è d’accordo.

“Non è stato piacevole – ha commentato – inizio col dire che sono quasi andato in testacoda nella corsia dei box! Avevo la mescola più dura, ma non è solo questo, voglio dire, se tutti i team hanno le termocoperte, perché non possiamo usarle come andrebbe fatto? O non le usi e volti pagina, ma se le usi non capisco perché utilizzarle a metà. Si tratta di equipaggiamenti che le squadre posseggono da tempo, nessuno deve acquistare qualcosa in più di quello che ha già”.

“Penso che avremo molti incidenti – ha aggiunto Max – sarà dura, il degrado delle gomme cambierà perché inizieremo con temperature molto basse, nei primi giri scivoleremo molto più di oggi, e la pressione salirà parecchio. In Formula 1 dobbiamo gestire una grande potenza, nel tempo libero ogni tanto guido una GT3 senza termocoperte, ma sono auto molto più facili da gestire rispetto alle monoposto".

"Con una Formula 1 se non hai il grip, la potenza ti può portare ad avere un grosso incidente. Non credo di essere solo io a pensarla in questo modo, molti altri piloti la pensano come me, e dobbiamo trovare una soluzione a questo. Austin è una pista dove puoi scaldare le gomme a causa delle curve ad alta velocità, ma penso a Monaco, ci vorrà mezza gara per mettere in temperatura le gomme. Vediamo come andrà domani, mi aspetto un drift-show”.