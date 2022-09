F1 | Verstappen: "Pole incredibile dopo i guai del venerdì"

Carica lettore audio

L’eroe di casa ha esaltato la marea orange. Max Verstappen ha ottenuto a Zandvoort la pole numero 17 in carriera al termine di un intenso duello a distanza contro Charles Leclerc.

Il campione del mondo non ha avuto vita facile come accaduto 7 giorni fa a Spa ed ha dovuto faticare più del previsto per avere la meglio sul pilota della Ferrari - protagonista di una sbavatura in curva 10 - riuscendo ad imporsi per appena 21 millesimi.

Una volta tagliato il traguardo il pubblico olandese è esploso in un boato fragoroso, mentre Verstappen ha manifestato la propria gioia via radio ringraziando il team per il grande lavoro svolto tra il venerdì ed il sabato.

La giornata di apertura del weekend, infatti, aveva visto Verstappen fermo in pista con il cambio KO già dopo pochi giri nelle FP1, ma i meccanici e gli ingegneri hanno fatto i salti mortali per restituire a Max una RB18 affidabile e competitiva.

“È incredibile, specialmente dopo quanto accaduto ieri. È stata una giornata difficile e tutti i ragazzi hanno lavorato tutta la notte per ribaltare la situazione”.

“Abbiamo cambiato parecchio la vettura. Nelle FP2 abbiamo fatto una corsa contro il tempo per mettere tutto insieme, ma oggi è stata daccapo piacevole da guidare”.

Verstappen ha poi condannato l’atteggiamento di qualche tifoso che nel corso delle qualifiche ha deciso di vivere un “momento di gloria” lanciando un fumogeno in pista.

La direzione gara è stata costretta ad interrompere la Q2 con bandiera rossa proprio mentre sul tracciato era presente il solo Alexander Albon ed il campione del mondo ha criticato duramente l’accaduto.

“È una cosa molto stupida da fare. Utilizzare i fumogeni è bello, ma gettarli in pista è semplicemente stupido. Credo che la persona che l’ha fatto sia stata allontanata”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Di umore opposto Sergio Perez. Il messicano, che è apparso in difficoltà nel confronto diretto con Verstappen, ha commesso un errore nel corso dell’ultimo tentativo impedendo ai due piloti della Mercedes che lo seguivano di completare il giro.

“È stato un peccato. Sono stato troppo aggressivo all’ultima curva, ho toccato la ghiaia ed ho perso il posteriore”.

Perez dovrà partire così dalla quinta casella, a sandwich tra Lewis Hamilton e George Russell, e sarà costretto ad una rimonta difficile considerando il layout del tracciato di Zandvoort.

“Spero di poter rimontare sin dall’inizio e raggiungere il gruppo di testa. Sarebbe importante riuscirci nelle fasi iniziali di gara”.

Nonostante la delusione per l’errore, Perez ha voluto sottolineare come il team stia lavorando sodo per fargli digerire una RB18 diventata da alcune gare inguidabile per lui.

“Abbiamo apportato dei cambiamenti e siamo sulla strada giusta. Stamattina il long run è andato bene e anche il mio giro in qualifica stava andando bene. Penso che domani potremo disputare una bella gara”.