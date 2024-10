F1 | Verstappen più preoccupato di riportare al top la Red Bull che delle opzioni 2026

Max Verstappen ha dichiarato di essere più preoccupato di assicurarsi che la Red Bull recuperi la sua posizione al top piuttosto che pensare alle opzioni che potrebbe avere per cambiare squadra nel 2026.

Poiché Verstappen ha una clausola di uscita nel suo attuale contratto con la Red Bull, valido fino al 2028, il futuro del campione del mondo è stato una costante fonte di speculazioni in questa stagione, sulla scia di lotte di potere dietro le quinte del team e di diverse figure chiave in uscita dalla scuderia di Milton Keynes.

Verstappen è stato corteggiato intensamente dal team principal della Mercedes, Toto Wolff, soprattutto quando la Red Bull ha iniziato a faticare a livello di prestazioni, prima che la Mercedes si impegnasse formalmente con il giovane fenomeno Andrea Kimi Antonelli il mese scorso.

Parlando in esclusiva a Motorsport.com, Verstappen ha accennato a nuove possibilità di cambiare squadra nel 2026, ma ha sottolineato di essere più preoccupato di dare una svolta alle prestazioni della Red Bull che di altro.

Quando gli è stato chiesto se gli piace il fatto che sembra avere opzioni per il 2026 e oltre, con diverse squadre che mantengono aperte le loro opzioni, Verstappen ha risposto: "Sì, ovviamente so che è possibile, ma al momento non ci sto pensando. Penso che al momento ho già abbastanza cose di cui preoccuparmi con altre cose che vogliamo fare meglio".

"Vedremo cosa succederà in futuro. Al momento non ci sto pensando troppo, ad essere sincero. Ma se non dovesse accadere, pazienza. Non cambierà la mia vita".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Con Verstappen sicuramente interessato anche all'Aston Martin, la squadra che ha recentemente attirato altri membri chiave della Red Bull come Adrian Newey e Will Courtenay, la Red Bull è consapevole di ciò che deve fare per permettere all'olandese di terminare il suo attuale contratto: fornirgli una vettura competitiva.

"La maggior parte dei grandi piloti ha clausole di uscita dal contratto legate alle prestazioni, e lo stesso vale per Max", ha dichiarato Helmut Marko all'emittente tedesca RTL/ntv. "Quindi, se non possiamo dargli una vettura che gli permetta di lottare davanti, sarà sicuramente una cosa a cui penserà".

La variabile più importante è il nuovo ciclo di regolamenti del 2026, che prevede un design completamente nuovo e power unit pesantemente riviste, e che rappresenterà un'enorme opportunità per rimescolare l'ordine. La Red Bull, in particolare, ha molte domande a cui rispondere in merito alle sue prime power unit progettate internamente alla Red Bull Powertrains, con il contributo della Ford, mentre la Honda la saluterà per diventare partner ufficiale dell'Aston Martin.

Ma Verstappen non crede che la forma della Red Bull nel 2026 sia un enigma più grande di quello dei team rivali. "Naturalmente è un punto interrogativo, ma si può dire lo stesso per tutti", ha detto. "Si tratta di una vettura e di un motore completamente nuovi. È un punto interrogativo per tutti, anche per chi pensa di essere nella posizione migliore in questo momento. C'è sempre il dubbio di aver fatto davvero un ottimo lavoro, e sarà così fino all'inizio della stagione 2026".