F1 | Verstappen: "Perdere Spa sarebbe un grandissimo peccato"

Carica lettore audio

Liberty Media, proprietaria della F1, sta cercando di incrementare il numero di di gare inserendone di nuove extra-europee e il Gran Premio del Belgio è in serio pericolo.

Gli organizzatori dell'evento stanno facendo l'ultimo sforzo per salvare la storica corsa e siglare un nuovo contratto con la FOM, dopo che il circuito ha investito in strutture aggiornate e si è impegnato a migliorare l'offerta di intrattenimento durante il weekend del GP.

Ma con il Sudafrica che probabilmente si unirà a Las Vegas come nuova sede nel calendario a 24 gare del 2023, il Belgio, insieme alla Francia, è destinato a non partecipare.

Verstappen, nato in Belgio e la cui tifoseria olandese ha fatto registrare il tutto esaurito negli ultimi anni, si è detto preoccupato e molto deluso se tale cosa si verificasse.

"Sarebbe un vero peccato perdere Spa. È la mia pista preferita al mondo e anche con le recenti modifiche apportate alla pista e al resto", ha detto il campione del Mondo in carica.

"Penso che sia un tracciato fantastico per una vettura di Formula 1, o per qualsiasi altra macchina a dire il vero, con tutte le curve ad alta velocità e lo stile che ha in generale".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Erik Junius

Sebbene gli organizzatori di Spa non siano propensi ad alternare la gara con la Francia o con un'altra sede, questa opzione potrebbe presto diventare l'unico modo per salvare entrambe dalla scomparsa totale.

Carlos Sainz Jr. spera che si possa trovare un compromesso per far sì che la F1 possa ancora tornare sulle Ardenne.

"Penso che si possa trovare un compromesso, perché alla fine credo che tutti noi amiamo andare in Francia e a Spa, ma allo stesso tempo lo sport sta crescendo molto", ha aggiunto il pilota Ferrari.

"Credo che ci siano molti nuovi posti che pagano un bel po' di soldi per far parte della Formula 1. E' difficile, per un pilota come me, essere in grado di espormi su queste cose, ma credo anche che sia difficile, dal punto di vista degli affari, dire di no".

"Penso che il miglior compromesso sarebbe quello di fare una alternanza e capisco che la Francia o Spa non possano permettersi di essere presenti nel calendario ogni anno, ma spero che almeno ogni due o tre anni potremo andare in Belgio con una vettura di Formula 1".

"Anche se Las Vegas, il Sudafrica, o qualsiasi altra cosa stia per arrivare, vorrei comunque tornare in Francia o a Spa di tanto in tanto per continuare a godersi questo tipo di circuiti".