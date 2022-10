F1 | Verstappen: "Per fortuna Lando è riuscito ad evitarmi"

Carica lettore audio

E' stata una qualifica tiratissima, con i primi tre racchiusi nello spazio di appena 57 millesimi, ma Max Verstappen si è messo nelle condizioni migliori per poter dare l'assalto al suo secondo titolo iridato domani a Suzuka. Il pilota della Red Bull ha infatti firmato la sua quinta pole position stagionale, la 18esima in carriera, andando ad eguagliare proprio quel Charles Leclerc che ha battuto per soli 10 millesimi.

"E' stato davvero incredibile tornare a guidare qui e fare una sessione di qualifica con poco carburante. Queste macchine prendono vita già nel primo settore. Sono felice di essere in pole ed in generale super felice di essere tornato qui", ha detto a caldo Max al microfono di Johnny Herbert, subito dopo essere sceso dall'abitacolo della sua RB18.

Il giro della pole position è stato quello del primo run della Q1, perché nel secondo tentativo è subito andato largo sul cordolo in uscita dalla curva 2, perdendo anche un pezzo della sua monoposto: "Ho perso una parte del condotto dei freni nel secondo tentativo, quindi non ho potuto migliorare, ma il primo giro è stato comunque sufficiente per la pole".

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Motorsport.com / Japan

L'olandese è finito anche sotto investigazione al termine delle qualifiche, perché c'è stato un brivido nel giro di lancio: Max ha rallentato brutalmente alla 130 R e, quando ha spalancato il gas, la sua Red Bull si è messa di traverso in mezzo alla pista, con Lando Norris che arrivava alle sue spalle e per evitarlo ha dovuto mettere anche la sua McLaren nell'erba. Un episodio per il quale Verstappen si è scusato subito, che però non è sfuggito alla lente dei commissari.

"Stavo andando piuttosto piano e stavo cercando di riscaldare le gomme, perché c'era un po' freddo. C'è stato un po' uno spavento, perché ho perso il posteriore e in quel momento Lando ha provato a superarmi, ma è riuscito ad evitarmi e per fortuna non è successo nulla", ha spiegato.

Come detto, domani il pilota della Red Bull si giocherà un altro match point iridato, con la consapevolezza che la vittoria ed il giro veloce gli darebbero la certezza del secondo titolo. Tuttavia, sulla gara c'è anche un'incognita legata alla pioggia.

"Sarà interessante vedere il meteo: alcuni dicono che sarà asciutto, altri invece che pioverà ad un certo punto della gara. Dobbiamo vedere cosa accadrà, ma io ho abbastanza fiducia perché abbiamo una buona macchina per domani", ha concluso.