F1 | Verstappen: "Non siamo ancora dove vorremmo essere. Nella Sprint dovrò guardare soprattutto dietro"

Max Verstappen è soddisfatto, ma solo fino ad un certo punto. Il terzo posto conquistato nella Sprint Qualifying di Silverstone non è affatto male, anche se a pesare per il pilota della Red Bull sono gli oltre tre decimi che si è visto rifilare dalla Ferrari del poleman Lewis Hamilton e dalla Mercedes del leader iridato Kimi Antonelli, separati tra loro da appena 11 millesimi.

Volendo guardare al bicchiere mezzo pieno, però, sarebbero bastati pochi millesimi per farlo arretrare addirittura in quarta fila, quindi in termini di posizione le cose sono andate assolutamente per il verso giusto. Il problema semmai è che la sua RB22 ha fatto sicuramente un passo avanti rispetto alle prove libere, ma non tanto grande quanto lo avrebbe voluto il quattro volte campione del mondo.

"Avremmo potuto finire terzi o magari sesti o settimi, perché siamo tutti davvero vicini, ma stavolta siamo stati dalla parte giusta. Quindi sì, ci siamo un po' avvicinati, ma penso che non siamo ancora dove vorremmo essere, quindi ci sono alcune cosa da capire per cercare di migliorare. Dopo la Sprint, ovviamente, cercheremo di farlo", ha detto Verstappen durante le interviste di rito.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Quando poi gli è stato domandato se, a prescindere dalla prestazione, nella Sprint Qualifying sentisse meglio la macchina anche a livello di feeling rispetto alle libere, ha spiegato: "E' andata un po' meglio, ma non sono ancora dove volevo arrivare. Immagino che sia una combinazione tra le caratteristiche del tracciato, che impone alcune limitazioni sui rettilinei, ed il fatto di riuscire a trovare il giusto bilanciamento nella giusta finestra".

Proprio questo senso di incompiutezza però lo lascia convinto che per la Sprint di domani più che guardare avanti bisognerà stare attenti a cosa succede negli specchietti, visto che dietro di lui scatteranno l'altra Ferrari di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Senza commettere poi l'errore di sottovalutare le due McLaren, che a loro volta hanno chiuso davvero ad una manciata di millesimi dall'olandese.

"Lewis e Kimi sembrano un po' più veloci e dovrebbero esserlo anche in gara. Considerando i loro compagni di squadra, penso che per me sarà più una battaglia con i piloti dietro di me", ha concluso.