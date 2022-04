F1 | Verstappen: "Mai un giro buono, non ho fiducia"

Carica lettore audio

E' un Max Verstappen che ha un mezzo sorriso amaro quello che si presenta a commentare le Qualifiche del Gran Premio d'Australia.

In questo terzo appuntamento della stagione 2022 di Formula 1, il Campione del Mondo in carica si è dovuto accontentare della seconda posizione in griglia per la gara di domani, battuto da Charles Leclerc per un paio di decimi.

Il portacolori della Red Bull non si è detto affatto contento del rendimento della sua RB18 e lo esprime chiaramente appena sceso dalla monoposto di Milton Keynes.

"Non è andata bene, non mi sono sentito a mio agio con l'auto fin dall'inizio del weekend. Non sono riuscito a fare nemmeno un giro avvertendo fiducia ed è stata un po' una sofferenza", ammette l'olandese.

"Ovviamente il secondo posto è un buon risultato lo stesso, ma non mi sono sentito bene andando al limite, per cui dovremo analizzare la cosa".

Per il GP Verstappen conta che il passo possa essere buono da consentirgli di combattere nuovamente contro la Ferrari del monegasco, ma per il momento non si vuole sbilanciare più di tanto sulle previsioni di risultati.

"Probabilmente sul passo gara riusciremo a stabilizzare le cose un po', per il momento il fine settimana è andato bene, ma è chiaro che come squadra vogliamo di più del secondo posto".

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Dietro di lui si è piazzato il suo compagno di squadra Sergio Pérez, che però dovrà presentarsi dai commissari per non aver rallentato in Q1 in regime di bandiere gialle, quindi non è detto che mantenga la seconda fila.

"Per me è andata bene sia in Q1 che in Q2, ma sapete quanto sia difficile con le bandiere rosse durante la sessione mantenere un buon ritmo", spiega il messicano.

"Sinceramente ho un ripensamento sulla scelta di gomme per la Q3, ma credo che il terzo posto sia comunque buono in partenza".

"Credo che la gara sarà difficile, prima di tutto spero che i tifosi australiani possano divertirsi perché è veramente bello vedere le tribune così piene già al sabato. Mi auguro si possa fare un bel GP".