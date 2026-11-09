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F1 | Verstappen, l'impossibile diventa normale. Mekies: "Max batte anche le nostre simulazioni"

Un'altra rimonta straordinaria dell'olandese, che conquista l'8° podio consecutivo dopo essere partito dalla penultima fila. Quattordici posizioni recuperate nei primi cinque giri, poi una corsa condizionata da problemi di bilanciamento. Mekies lo esalta: "Nessuna simulazione può prevedere ciò che riesce a fare". Doppio podio Red Bull con Hadjar 3°

Roberto Chinchero

Pubblicato: 9 nov 2026, 12:01

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Quando è Max Verstappen a compiere certe imprese, il rischio è quasi quello di considerarle normali. Eppure, quanto visto a Interlagos è qualcosa di straordinario. Partito dalla ventunesima posizione, il quattro volte campione del mondo ha concluso il Gran Premio del Brasile al secondo posto, al termine di una rimonta che ha ricordato ancora una volta perché la Red Bull gli abbia riconosciuto uno status, una libertà e uno stipendio che non hanno eguali nel paddock della Formula 1.

È stata una dimostrazione di talento, ma anche di maturità. Verstappen ha costruito gran parte della sua rimonta nelle prime fasi di gara, quando la pista bagnata ha esaltato la sua sensibilità nella ricerca dell'aderenza. Dieci posizioni recuperate già nel primo giro, quattordici nell'arco delle prime cinque tornate. Numeri impressionanti, soprattutto considerando le condizioni di visibilità e la facilità con cui un piccolo errore avrebbe potuto compromettere tutto.

“Non esiste una simulazione al mondo capace di prevedere che un pilota possa passare dalla ventunesima alla seconda posizione, oppure guadagnare quattordici posti in cinque giri – ha commentato Laurent Mekies – Max riesce regolarmente a fare meglio delle nostre simulazioni”. Una battuta che fotografa perfettamente il valore aggiunto rappresentato dall'olandese. La sua capacità di trovare opportunità dove gli altri vedono soprattutto rischi continua a essere una delle caratteristiche che lo distinguono dal resto della griglia.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Una rimonta costruita nei primi giri

Verstappen ha raccontato di aver avuto una partenza tutt'altro che perfetta, a causa di un errore nella gestione della frizione. Il traffico delle prime curve gli ha inoltre impedito di sfruttare immediatamente tutto il potenziale della sua monoposto. “Nei primi tre tornanti mi sono trovato davanti tre o quattro macchine che mi bloccavano. Ho visto Lewis riuscire a passare molto bene e mi è dispiaciuto non poter fare altrettanto. Ma nei due giri successivi superavo praticamente una macchina a ogni curva”.

La chiave è stata la fiducia nel comportamento della RB22 con le gomme intermedie. Già durante i giri di ricognizione Verstappen aveva intuito di poter disporre di un vantaggio importante in termini di aderenza. “All'inizio pensavo che ci fosse pochissimo grip, poi ho visto le altre macchine e mi sono reso conto che noi ne avevamo parecchio. Sapevo che il bilanciamento era buono e questo si è visto nei primi giri”.

Interlagos è un circuito che permette di interpretare le traiettorie in modo differente, soprattutto sul bagnato. Ed è proprio in queste condizioni che Verstappen riesce spesso a fare la differenza. “Mi sentivo a mio agio con la macchina, avevo fiducia e cercavo aderenza in punti diversi della pista. Qui puoi utilizzare traiettorie differenti e questo aiuta nei sorpassi. Devi sentirti sicuro per poterti prendere qualche rischio in più”.

Charles Leclerc, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Una Red Bull difficile da guidare per gran parte della gara

Il risultato assume un valore ancora maggiore considerando i problemi incontrati da Verstappen dopo il passaggio alle gomme slick. L'olandese ha lamentato un improvviso e marcato sovrasterzo nelle curve veloci, un comportamento completamente diverso rispetto a quello avuto nella prima parte della corsa.

“Appena sono passato alle slick ho iniziato ad avere un sovrasterzo estremo nelle curve veloci. La macchina era molto difficile da guidare. Dobbiamo capire se si sia rotto qualcosa, se abbiamo perso carico aerodinamico o se sia successo qualcos'altro, perché non era normale”.

Un problema che non è scomparso neppure quando la pioggia ha imposto il ritorno alle intermedie. “Ho disputato gran parte della gara con una macchina che non era nelle condizioni corrette. Sono molto contento del secondo posto, ma so che avremmo potuto ottenere di più”.

Anche Mekies ha confermato le difficoltà, pur riconoscendo la superiorità della McLaren di Norris. “Credo che Lando fosse generalmente un po' più veloce di noi. Anche partendo dalla seconda posizione, probabilmente avrebbe avuto un vantaggio in termini di passo. Ma dobbiamo capire quanto tempo abbiamo perso per i problemi di bilanciamento, perché Max non è stato contento del comportamento della vettura".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

Un'analisi che lascia aperto un interrogativo sul potenziale effettivo della Red Bull, ma non ridimensiona la prestazione di Verstappen. Anzi, rende ancora più significativo il risultato ottenuto.

Il talento e la maturità di un campione

C'è un aspetto della rimonta di Interlagos che merita particolare attenzione. Verstappen ha saputo essere aggressivo quando le condizioni gli consentivano di guadagnare posizioni, ma anche paziente quando il comportamento della monoposto non gli permetteva di assumersi rischi eccessivi. È una qualità che lo stesso Max attribuisce all'esperienza accumulata negli anni.

“L'esperienza aiuta molto, soprattutto quando devi affrontare delle difficoltà durante una gara o capire quando è meglio non rischiare troppo. Non è stata una corsa semplice, soprattutto per il comportamento della macchina, ma siamo comunque riusciti a ottenere un grande risultato”.

Una maturità che si aggiunge alla velocità naturale e alla straordinaria sensibilità sul bagnato. Il Verstappen di oggi non è soltanto un pilota capace di sorpassare in condizioni nelle quali altri preferiscono attendere. È anche un campione che sa leggere l'evoluzione della corsa, valutare il rapporto tra rischio e opportunità e massimizzare il risultato. L'ottavo podio consecutivo rafforza la sua seconda posizione nella classifica mondiale e conferma una continuità di rendimento impressionante.

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Red Bull, una rimonta che va oltre Verstappen

Il secondo posto di Max, accompagnato dal terzo di Isack Hadjar, rappresenta anche la conferma dei progressi compiuti dalla Red Bull nella seconda parte della stagione. Mekies ha ricordato quanto fosse difficile immaginare un recupero simile quando la squadra si trovava a oltre un secondo dai migliori.

“A un certo punto della stagione eravamo a 1"3 o 1"4 dal riferimento. Abbiamo messo tutto in discussione, lavorando su ogni area della monoposto. Quando siamo arrivati a tre decimi sapevamo che recuperare l'ultima parte del distacco sarebbe stato ancora più difficile. Ma nelle ultime sei o sette gare siamo stati abbastanza vicini al passo dei migliori”.

Il team principal ha inoltre definito quella di Interlagos la miglior gara disputata da Hadjar da quando è arrivato in Red Bull, sottolineandone la velocità e l'intelligenza nella gestione di condizioni molto difficili. Il doppio podio è quindi un risultato che premia l'intera squadra, ma inevitabilmente la copertina spetta a Verstappen.

Il paradosso è che, al termine di una rimonta dalla ventunesima alla seconda posizione, Max abbia lasciato Interlagos con la convinzione che si potesse ottenere qualcosa di più. È anche questa insoddisfazione, unita alla capacità di trasformare situazioni apparentemente compromesse in risultati straordinari, a spiegare perché la Red Bull gli riconosca un ruolo così speciale. E perché, quando Verstappen compie imprese come quella di Interlagos, si finisca quasi per dimenticare quanto siano eccezionali.

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