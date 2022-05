F1 | Verstappen: "Leclerc dietro me? Red Bull perfetta di strategia"

Carica lettore audio

"Sono davvero contento per Checo, un risultato straordinario. Sono davvero felice per lui". Sono queste le prime parole di Max Verstappen dopo aver concluso il Gran Premio di Monaco.

Parole non scontate, soprattutto se si pensa alle diverse difficoltà che ha dovuto affrontare il campione del mondo in carica nel fine settimana di gara nel Principato. Per tutti e tre i giorni del weekend monegasco, Max ha faticato a trovare il giusto feeling con l'anteriore della RB18.

Eppure è tornato a casa con una classifica ancora più favorevole. La gara ha visto una Red Bull che, in quanto a strategie, non ha commesso alcun errore. Ferrari, invece, ha fatto di tutto per perdere il meritato vantaggio costruito al sabato, con l'intera prima fila occupata dalle F1-75.

Verstappen, che sembrava in procinto di perdere punti nei confronti di Leclerc e vederlo riavvicinarsi in classifica, è riuscito ad allungare.

"Ho fatto del mio meglio dopo le fatiche del sabato. Poi, una volta bloccato dalla bandiera rossa nelle qualifiche, sono stato costretto a partire quarto. Ho cercato di fare del mio meglio. Penso che come squadra abbiamo fatto un ottimo lavoro con la strategia per arrivare davanti alle Ferrari", ha detto l'olandese a fine gara.

Sergio Perez, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"E sì, credo che come squadra possiamo essere molto soddisfatti della domenica di gara. E' stata una domenica molto movimentata, con la pioggia e tutto il resto, ma credo che l'abbiamo affrontata bene e ho anche allungato il mio vantaggio nel Mondiale Piloti su Leclerc. E' una cosa che non mi aspettavo in questo fine settimana e credo sia positivo".

Il 24enne olandese ha anche commentato le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della gara. Pioggia, scelta gomme, insidie della pista. Tutto è filato liscio, almeno per il team di Milton Keynes.

"E' stato tutto molto difficile da gestire soprattutto con il bagnato e le gomme, che erano molto scivolose. Penso che si trattasse solo di cercare di rimanere molto concentrati. E' facile commettere un errore, ma per fortuna non è successo nulla di assurdo, a parte l'incidente di Mick, ovviamente. Ma ho sentito che stava bene, quindi è stata una giornata discreta".