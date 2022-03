F1 | Verstappen: "Le auto 2022 sono più prevedibili in scia"

Carica lettore audio

Uno degli obiettivi principali che la Formula 1 ha cercato di perseguire con l’introduzione del nuovo regolamento tecnico è quello di dare al pubblico gare più entusiasmanti e un maggior numero di duelli in pista.

Per fare ciò è stato deciso di adottare da quest’anno le monoposto ad effetto suolo la cui finalità è quella di consentire ai piloti alle spalle di un’altra vettura di poter seguire da vicino chi precede senza pagare a caro prezzo le turbolenze nocive.

In occasione delle due sessioni di test pre-stagionali alcuni piloti hanno sperimentato le sensazioni vissute al volante in queste situazioni ed in molti casi sono arrivati feedback positivi. Ovviamente il primo riscontro si avrà soltanto questo fine settimana in Bahrain, sede della gara inaugurale della stagione 2022 di Formula 1, ma stando alle parole di Max Verstappen sembra che i piloti soffriranno di meno le turbolenze.

Il campione del mondo, che ha concluso i test in Bahrain con il miglior tempo al sabato e la sensazione di avere tra le mani una Red Bull decisamente ben bilanciata e già pronta a recitare il ruolo di protagonista, ha ammesso come quest’anno le reazioni di una monoposto in scia siano decisamente più prevedibili.

“Credo che la situazione sia migliorata molto rispetto allo scorso anno. Fino alla passata stagione quando seguivi un’altra vettura la tua monoposto accusava improvvisamente sottosterzo o sovrasterzo. Era incontrollabile”.

“Adesso, nelle occasioni in cui sono stato alle spalle di un’altra auto, ho notato che sì c’è una perdita di carico ma è equilibrata sia all’anteriore che al posteriore e questo rendere la monoposto più prevedibile e maggiormente controllabile per i piloti”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Lars Baron

In Bahrain, ammirando le immagini dei camera car mandate in onda dalla regia internazionale, si è potuto vedere come alcuni piloti abbiano faticato nel trovare il limite delle proprie vetture. Secondo l’olandese, però, anche con le nuove monoposto ad effetto suolo, e con lo stile di guida specifico richiesto da queste auto, sarà ugualmente impegnativo come in passato estrarre il massimo potenziale dal pacchetto a disposizione.

“Ovviamente dipende dal bilanciamento dell’auto, ma anche lo scorso anno se avevi molto sottosterzo o sovrasterzo era difficile portare la macchina al limite. Guidare ogni vettura al limite è sempre difficile e credo che sarà lo stesso anche quest’anno”.

Max, infine, ha ammesso come la spettacolarità delle gare varierà molto a seconda del layout del tracciato.

Secondo l’olandese della Red Bull, infatti, nei circuiti più lenti i piloti faticheranno maggiormente per via del maggior peso delle monoposto di nuova generazione.

“Penso che dipenderà da circuito a circuito. Queste monoposto ad effetto suolo sono più lente nelle curve lente perché sono molto più pesanti rispetto a quelle della precedente generazione”.

“Credo che nei tracciati più tortuosi per noi sarà meno entusiasmante guidare, mentre la situazione sarà decisamente diversa nei circuiti con molte curve veloci”.