Verstappen: "La Honda vuole il mondiale come lo voglio io"

Max Verstappen è molto concentrato. L’olandese ha un obiettivo: vincere il mondiale. Dopo il lockdown la stagione 2020 inizia da Spielberg, la pista di casa della Red Bull, con due appuntamenti in due settimane.

Il calendario offre su un piatto d’argento la possibilità che Max possa cogliere in Stiria la terza vittoria di fila con una RB16 che nei test invernali di Barcellona è parsa la vera sfidante delle Mercedes.

I valori possono essere cambiati dai collaudi invernali?

“È stato davvero strano non guidare per così tanto tempo: è stata la sosta più lunga da quando ho iniziato a praticare il kart. Fortunatamente, ho un simulatore a casa e, come probabilmente avete visto, l’ho usato molto durante il periodo di lockdown”.

“Sarà strano correre senza i fan, ma voglio tornare in macchina per essere il più veloce possibile. Ho fatto sei settimane di allenamento completo e mi sento in una forma migliore rispetto all'Australia. È positivo che disputiamo le prime due gare della stagione sulla nostra pista di casa, per cui sarà sicuramente un momento speciale.”

Quanto ti mancherà la tribuna arancione a Spielberg?

“Certo, sarà molto diverso senza l'”esercito arancione” e sarà un po' strano vedere le tribune vuote, ma cercherò di fare una bella gara per soddisfare chi mi guarderà da casa”.

Hai due tentativi per vincere al Red Bull Ring in questa stagione…

“È passato così tanto tempo da quando ho guidato la RB16 l’ultima volta, ma il team ha lavorato molto duramente in vista della gara: avremo degli aggiornamenti sulla nostra vettura”.

“Le condizioni meteo in Austria possono cambiare rapidamente, in modo da avere un ruolo nei risultati. Mi concentrerò solo su ciò che sta accadendo in pista per assicurarmi di ottenere le migliori prestazioni dalla RB16”.

Ti consideri uno dei favoriti?

“Preferirei vincere un campionato, più che una gara! Non penso davvero alla tripletta austriaca, la cosa più importante per me è avere un'auto competitiva. Non mi considero il favorito perché in realtà la pista non è nemmeno la migliore per noi, ricorda che l'anno scorso era stato molto caldo ed eravamo stati bravi a salvaguardare il motore”.

“Quindi non mi aspetto una vittoria facile, penso che la Mercedes sia ancora molto forte. E chissà dove sarà anche la Ferrari” Sarà una battaglia molto dura per vincere quella gara, ma ci proveremo”.

Lotterai per il titolo?

“Lo spero, ma è difficile dirlo adesso. So che faremo tutto il possibile per essere in lotta. La Mercedes resta la squadra da battere, visto che domina dall’inizio dell’era ibrida: sarà molto forte e difficile da battere, ma il team ha imparato molto nell'ultimo anno e penso davvero che siamo più consistenti. Sarà una bella sfida provare a batterla”

La Honda ha lavorato duramente durante l'inverno, pensi che abbiano fatto abbastanza per colmare il divario?

“La Honda ha sicuramente lavorato duramente nell'inverno e nei test di Barcellona eravamo a posto. La nostra velocità massima sembrava decente, quindi sono molto contento del lavoro svolto. I giapponesi sono molto motivati e vogliono lottare per il titolo come noi”.