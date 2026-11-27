Intervista

Formula 1 Qatar

F1 | Verstappen: “Il motore non deve prevalere sul piacere di guidare. Indy? Non ci correrò mai”

Alla vigilia del Qatar Max ha spiegato quale F1 vorrebbe nel 2030, indicando nella semplicità dei motori e nella riduzione del peso delle monoposto le priorità. L’olandese ha anche parlato del confronto con gli steward, ha chiuso il capitolo Russell e ribadito le sue ambizioni nelle gare endurance, escludendo però la 500 Miglia di Indianapolis.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 27 nov 2026, 10:30

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Vincere quattro delle ultime sei gare non ha fatto cambiare idea a Max Verstappen sulla Formula 1 di oggi. Ha dimostrato (in modo eccellente) di saper interpretare al meglio anche una tipologia di guida che non ama, come confermato dalla vittoria ottenuta sabato scorso a Las Vegas. Alla vigilia del Gran Premio del Qatar, Verstappen ha avuto modo di approfondire alcuni concetti espressi nel corso del weekend americano, guardando anche alla prospettiva del nuovo regolamento tecnico che entrerà in vigore nel 2030.

Max non ritiene di aver fatto progressi nella gestione dell’energia superiori a quelli dei suoi avversari, identificando nella crescita collettiva una naturale conseguenza del percorso di apprendimento iniziato lo scorso marzo. “Credo che tutti siamo migliorati, piloti e squadre, nella comprensione della gestione dell’energia. È normale quando viene introdotto un nuovo regolamento. Se oggi tornassimo sul circuito che ha ospitato la prima gara della stagione faremmo molte cose diversamente, sarebbe preoccupante il contrario”.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Jim Watson / AFP via Getty Images

Ma quale sarebbe la Formula 1 ideale per Verstappen? Max non ha preclusioni nei confronti di sistemi che possano agevolare i sorpassi, a patto che non condizionino eccessivamente l’esperienza di guida. La priorità, oltre alla riduzione del peso delle monoposto, è tornare a disporre di motori con caratteristiche molto diverse da quelle delle attuali power unit.

“Per me un sistema push-to-pass va bene, ma serve un motore molto più semplice. Ogni volta che faccio un’esibizione al volante, ad esempio, di una RB7, mi rendo conto di quanto sia bello guidarla. La risposta dell’acceleratore è immediata, tutto è semplice, l’erogazione è fluida, la macchina non ha sussulti e non ci sono ritardi nella risposta del motore. È molto più piacevole da guidare rispetto alle monoposto attuali”.

“So che dovrà esserci una componente ibrida e probabilmente anche un turbocompressore, perché altrimenti, a causa del rumore, non sarebbe neanche possibile girare su alcuni circuiti. Per me va bene, a patto che tutto questo non prevalga sulla componente naturale della guida, come invece sta accadendo oggi”.

Verstappen ha mostrato un approccio pragmatico anche in merito alla composizione del calendario. Pur non nascondendo la sua predilezione per i circuiti tradizionali, Max ha riconosciuto le ragioni commerciali che hanno portato la Formula 1 a puntare sulle grandi metropoli.

“Dal punto di vista della Formula 1 bisogna considerare le opportunità economiche, la vicinanza al centro di una città, la possibilità di invitare ospiti. Ci sono tanti aspetti che entrano in gioco nella scelta di un circuito. Io guardo le cose dalla prospettiva di un pilota, e per me Spa è il massimo. Capisco che sia in mezzo a una foresta e che sotto certi aspetti non possa competere con Las Vegas o Miami, ma è bellissima e guidarci è fantastico”.

Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Nel paddock di Lusail si è tornati anche sulle tensioni con George Russell emerse nel weekend americano, ma Verstappen ha liquidato l’argomento in poche parole. “Ho detto tutto a Las Vegas, non ho altro da aggiungere. La cosa non mi turba, sono concentrato su questo fine settimana e sono contento di ciò che abbiamo fatto a Las Vegas. La vita va avanti”.

Più disteso il bilancio dell’incontro tra i piloti e gli steward della FIA tenutosi ieri a Lusail, un appuntamento nel quale sono stati analizzati diversi episodi controversi della stagione in corso. “Credo che siamo tutti d’accordo nel dire che la situazione sia migliorata rispetto a due anni fa. Ci sono ancora delle circostanze in cui alcune penalità potrebbero essere riviste, ma sarà sempre così. È positivo che ci sia questo confronto, e che gli steward ascoltino il nostro punto di vista prima di prendere delle decisioni”.

Uno dei passaggi più interessanti della conferenza stampa ha riguardato i programmi agonistici di Verstappen al di fuori della Formula 1. Max ha ribadito di non essere interessato a prendere il via della 500 Miglia di Indianapolis, una scelta dettata esclusivamente dalla valutazione dei rischi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“Non è perché penso di non poter essere competitivo. Mi piace guardare quella gara, ma so quanto siano elevati i rischi in caso di incidente. Ho avuto diversi esempi, a partire dal grave incidente di mio suocero (Nelson Piquet, nel 1992, ndr). Vedere le conseguenze con cui ha dovuto convivere da quel momento mi ha fatto capire che è un rischio che non sono disposto a correre. Gareggio già in Formula 1 e con le GT3, ogni tanto fa bene avere qualche fine settimana in cui non è necessario essere sempre al limite”.

Ben diverso è lo scenario relativo alle grandi classiche dell’endurance, per le quali Verstappen sta valutando le opportunità offerte dal calendario 2027. Anche per un quattro volte campione del mondo di Formula 1, però, il punto di partenza è il budget.

“Non mi piace dover pagare tutto di tasca mia, e credo che non piaccia a nessuno, indipendentemente da quanti soldi si abbiano. Mi piacerebbe disputare tutte le grandi gare endurance, ma voglio farlo nel modo giusto, arrivando ben preparato e con la squadra giusta. Non andrei per partecipare, ma per provare a vincere”.

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