F1 | Verstappen: "Ho passato Charles nonostante qualche trucco..."

La delusione del Bahrain è stata subito cancellata. Max Verstappen è riuscito a conquistare il primo successo stagionale al termine di un duello serrato con Charles Leclerc che ha tenuto sulle spine sia i responsabili Red Bull e Ferrari al muretto che gli spettatori davanti alla tv.

Quando la direzione gara ha decretato la neutralizzazione con virtual safety car per consentire ai commissari di rimuovere la McLaren di Daniel Ricciardo a la Alpine di Fernando Alonso ferme all’ingresso della pit lane, Verstappen ha capito che avrebbe avuto una opportunità.

Sia il campione del mondo che il ferrarista montavano gomma hard, ma la Red Bull, grazie ad un assetto più scarico, poteva godere di una velocità di punta maggiore rispetto alla F1-75.

Max, entrato in zona DRS, ha cercato di beffare Leclerc all’ultima curva, ma il monegasco ha letto in anticipo la mossa del rivale lasciandosi passare per poi essere lui ad aprire l’ala mobile sul rettilineo principale e sopravanzare daccapo Max alla staccata di curva 1.

Il duello tra i due è proseguito in più occasioni, con entrambi arrivati a ruote fumanti all’ultima curva per non fornire l’assist del DRS.

Quando Max è finalmente riuscito a prendere stabilmente il comando, Leclerc ha cercato in ogni modo di non perdere terreno e soltanto una bandiera gialla esposta nei giri conclusivi nel primo settore per un contatto avvenuto tra Alexander Albon e Lance Stroll ha impedito al ferrarista di tentare nuovamente l’affondo decisivo.

“È stata una bella gara, molto dura” ha dichiarato un Max decisamente soddisfatto. “C’è stata una lotta molto serrata davanti. Abbiamo cercato di giocare a lungo termine dato che loro erano più veloci in curva e noi in rettilineo”.

Verstappen ha poi lanciato una frecciatina a Leclerc sottolineando come il monegasco abbia cercato in ogni modo di lasciarlo passare prima dell’ultima zona DRS per evitare di offrirgli un vantaggio enorme sul rettilineo principale.

“Le gomme si degradavano abbastanza rapidamente su questo circuito. Lo abbiamo visto alla fine quando avevamo un po' più di passo. Ho cercato di superarlo in più occasioni, ma non è stato semplice. Lui ha fatto qualche trucchetto all’ultima curva, ma alla fine sono riuscito a sopravanzarlo”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, Esteban Ocon, Alpine A522 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Max ha infine ammesso di non essere stato certo della vittoria una volta salito in prima posizione. Leclerc, infatti, è rimasto in scia alla Red Bull numero 1 ma la bandiera gialla nel finale esposta nel primo settore ha spento i sogni di riscatto del ferrarista.

“Anche quando sono salito in prima posizione Charles si è trovato in zona DRS. Poi negli ultimi giri con la bandiera gialla esposta nel primo settore dovevo capire quanto alzare il piede ed anche questo aspetto è stato complicato da gestire. Alla fine siamo riusciti a dare un nuovo inizio alla nostra stagione”.