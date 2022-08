F1 | Verstappen: "Gestire il gap? Voglio vincerne 9 su 9!"

Carica lettore audio

La pausa estiva è finita e Max Verstappen arriva alla ripartenza di Spa-Francorchamps in una posizione che potremmo definire almeno comoda. Il rivale più vicino è distanziato di ben 80 punti, un cuscinetto importante quando all'appello mancano nove appuntamenti.

Con una Ferrari che però nella prima parte di stagione ha raccolto meno di quello che era il suo reale potenziale, il pilota della Red Bull sa che non potrà avere cali di tensione. E il modo migliore per evitarlo è quello di provare ad andare a caccia della vittoria ogni singola domenica, senza fare troppi calcoli almeno fino a quando la matematica non lo avvicinerà davvero tanto alla meta. Anche perché nel mirino potrebbe anche esserci il record di vittorie in una sola stagione, che però ne necessita almeno altre cinque per essere pareggiato.

La pressione è sempre alta in F1, ma l'attuale situazione nel Mondiale la rende meno intensa?

"Credo che sarebbe sbagliato rilassarsi. Voglio dire, tante cose possono andare bene o male. La nostra intenzione è quella di vincere più gare possibile ed è così che affronteremo quelle che mancano. Oltre a questo, non vogliamo solo vincere, ma anche essere costanti, quindi evitare i ritiri. Abbiamo avuto i nostri piccoli problemi all'inizio, ma vedremo quanto saremo competitivi ora".

In cosa questa stagione è diversa rispetto a quella passata?

"Anche le vetture sono completamente diverse. Stiamo lottando contro una squadra diversa. Poi c'è anche un bel vantaggio in termini di punti, e credo che nessuno si aspettasse una situazione del genere. Non credo che questo dato rappresenti l'andamento della stagione in termini di competitività, perché non siamo mai stati dominanti, i margini sono sempre stati molto ridotti. E mi aspetto che continui così".

Come si fa a mantenere l'intensità con un margine così grande?

"L'ho detto prima, vogliamo vincere più gare possibile. Non siamo qui per dire: 'Possiamo anche solo arrivare secondi'. Non lavoriamo in questo modo. Vogliamo sempre il meglio, vogliamo vincere. Non vogliamo regalare vittorie ad altri per stare al sicuro. Naturalmente sappiamo che prima di tutto dobbiamo finire la gara, ma ce ne sono ancora nove da disputare e noi puntiamo a vincerne altrettante".

Il record di vittorie sarebbe un buon obiettivo da raggiungere?

"Se dovesse succedere, sarebbe fantastico, anche se ci vogliono altre cinque vittorie per pareggiarlo (il primato è di Sebastian Vettel con 13). Ma finora, in questa stagione, la lotta per la vittoria è sempre stata molto serrata tra noi e la Ferrari. Quindi non sarà facile batterlo in questa situazione".

Gli sviluppi possono aiutare, come ad esempio una macchina più leggera...

"Voglio dire, una vettura più leggera aiuta sempre...".

Avete già pensato a dove potreste vincere il titolo?

"No, non l'abbiamo fatto...".

Prima è, meglio è?

"Non si sa mai cosa può succedere. Voglio dire, tutti devono ancora scontare delle penalità. Dobbiamo solo concentrarci su ogni gara e cercare di fare del nostro meglio".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

I fondi saranno alzati l'anno prossimo, pensi che potrà costarvi qualcosa?

"Sarà interessante da vedere. Al momento, non credo sia molto chiaro quanto questa cosa possa danneggiare alcune squadre più di altre. Ma credo che abbiano esagerato un po' con questi cambiamenti. Perché nelle ultime gare abbiamo visto che la maggior parte delle squadre aveva tutto sotto controllo con il porpoising. Anche le squadre che lo avevano richiesto".

Ci saranno anche delle modifiche nell'immediato...

"Non penso che debbano necessariamente danneggiarci...".

Leclerc ha detto che la pausa gli ha fatto bene per ricaricarsi. Tu cosa hai fatto?

"Ho trascorso del tempo con la famiglia. Penso che sia stato bello avere un po' di tempo libero, soprattutto in vista delle prossime gare, visto che saranno delle triplette e che si viaggerà su fusi orari differenti".

Che aspettative hai per questo tracciato?

"Conosco la pista da molto tempo. Ma credo che, fino a quest'anno, non sia mai stato un buon tracciato per noi, perché passato non abbiamo mai avuto una buona top speed. Quest'anno però è diverso, perché siamo abbastanza veloci sul rettilineo. Spero in un buon weekend quindi".

L'anno scorso hai vinto la tanto contestata gara dietro alla Safety Car. La consideri una vittoria vera o speri di ottenerla quest'anno?

"Voglio dire, sul trofeo c'è scritto il numero e sono salito sul podio. Non è il modo in cui si vuole vincere, ma lo accetto".

Riesci ad immaginare che questo potrebbe essere l'ultimo GP di F1 a Spa?

"Spero di no, ma non dipende da me. Mi piace correre qui e penso che dovrebbe rimanere una tappa del calendario. Ma, ripeto, non dipende da me".

Pensi che i piloti dovrebbero essere consultati di più per questi aspetti?

"Possiamo dare le nostre opinioni e ci piacerebbe essere ascoltati un po' di più. Ma anche loro hanno le loro ragioni commerciali. Quindi è una linea molto sottile, perché è difficile accontentare tutti. Come ha detto Stefano (Domenicali), stanno cercando di trovare un buon equilibrio. E penso che con la crescita della popolarità della F1 e con sempre più location che vorrebbero ospitare una gara, sia molto difficile trovarlo. Ma è quello che stanno cercando di fare".