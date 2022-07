F1 | Verstappen: "Gara di gestione dopo il ritiro di Charles"

Carica lettore audio

Quella di Max Verstappen al Paul Ricard potrebbe essere, con tutta probabilità, la vittoria più importante della stagione 2022. Il campione del mondo, infatti, ha capitalizzato al massimo il ritiro di Charles Leclerc andando a cogliere un successo che mette un’ipoteca pesante sul campionato.

Max ha mostrato in gara una grande maturità. Nelle fasi iniziali, quando si trovava sotto il secondo di distacco dal monegasco della Ferrari, ha messo pressione a Leclerc senza mai forzare l’attacco e quando il portacolori della Scuderia ha sbagliato al giro 18 andando a muro ha badato a gestire le gomme per ottenere il successo numero 6 della stagione.

Con questa vittoria Verstappen ha ulteriormente incrementato il suo vantaggio in classifica. Max ha adesso 233 punti, mentre Leclerc, complice lo zero di oggi, è rimasto fermo a quota 177.

“Avevamo un buon passo sin dall’inizio ed ho cercato di mettere pressione a Charles” ha dichiarato l’olandese della Red Bull quando gli è stato chiesto di analizzare il GP di Francia.

Max ha poi spiegato la strategia adottata in gara. Il campione del mondo ha puntato l’accento sulla gestione gomme e sull’aver cercato di mantenere la calma quando la sua monoposto era decisamente più veloce della F1-75 del monegasco.

“Seguire un’altra vettura con queste temperature, con le gomme che si surriscaldano tanto, non è il massimo. Ho provato in una occasione a superarlo in curva 11 ma era difficile. Ho cercato di mantenere la calma e di restargli vicino. Abbiamo anticipato di poco la sosta, ma non puoi mai sapere come si svilupperà la gara”.

Verstappen ha poi ammesso candidamente come dopo l’incidente di Leclerc tutto sia diventato più semplice e l’obiettivo prioritario sia stato quello di prolungare la vita delle gomme per evitare di dover affrontare un secondo pit.

“La nostra vettura oggi era veloce. Charles è stato sfortunato e spero stia bene, ma da quel momento in avanti ho fatto solo la mia gara gestendo le gomme. Con una corsia box così lunga era impossibile fare due soste e le gomme si usuravano tanto. Bisognava tenere sotto controllo le coperture fino alla fine”.

Quello visto oggi al Paul Ricard è stato un Verstappen notevolmente distante dal pilota aggressivo e velocissimo ammirato negli scorsi anni. Un cambio di mentalità frutto dell’esperienza.

“Io cerco soltanto di portare a casa il miglior bottino di punti possibile. A volte devi capire che non puoi attaccare al massimo, ma devi attendere fino alla fine della gara ed è quello che ho fatto. Ci sono ancora molti appuntamenti e dobbiamo ottenere il massimo bottino di punti. Sotto questo punto di vista è stata una giornata grandiosa”.