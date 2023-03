F1 | Verstappen: "Ferrari e Mercedes sono migliorate di motore"

Carica lettore audio

Max Verstappen è pronto a difendere per la seconda volta in carriera il titolo iridato. L'olandese, che da quest'anno vanta due stelle - simbolo dei due titoli mondiali - parte già con il favore dei pronostici dopo quanto mostrato nei test pre-stagionali svolti sempre a Sakhir la settimana passata.

Il campione del mondo in carica ha ammesso di avere una monoposto, la RB19, che sembra già un passo avanti rispetto alla macchina con cui ha agevolmente vinto l'iride nel 2022: "Mi aspetto che la RB19 sia migliore ovunque. O almeno è quello che si cerca sempre di ottenere dalla macchina nuova, ovviamente".

Secondo Max, la Ferrari sarà più veloce sui rettilinei grazie al lavoro fatto a Maranello sulla SF-23, ma, come in tutte le cose della vita, serve equilibrio. Il rischio, infatti, è quello di perdere troppo carico nelle curve e spostare semplicemente il problema, senza risolverlo realmente.

"Alla Ferrari si sono concentrati enormemente sull'essere più veloci sui rettilinei, ma sì, per questo motivo si perde in curva. Quindi sarà il tempo a dire qual è stata la decisione giusta. E' ovvio che si vuole andare veloci sui rettilinei, ma bisogna comunque avere abbastanza aderenza un curva. Bisogna sempre cercare di trovare un po' d'equilibrio".

A suo avviso i rivali, in questo caso Ferrari e Mercedes, si sono avvicinati a Red Bull. I miglioramenti fatti, soprattutto dal punto di vista del motore, potrebbero aver ridotto il margine che separava i due team dalla squadra campione del mondo Costruttori in carica.

"Si suppone che tutti abbiano lavorato sull'affidabilità del motore. Noi andiamo bene. La Ferrari ha dovuto abbassare parecchio il motore lo scorso anno e credo che anche la Mercedes abbia trovato qualcosa. Quindi penso che gli altri abbiano fatto un passo avanti in questo settore. Forse anche più di noi in termini di potenza pura, ma alla fine la maggior parte della prestazione deve arrivare dalla monoposto".

Ciò che ha stupito nel corso dei tre giorni di test della scorsa settimana sono state le prestazioni sul passo gara dell'Aston Martin, in particolar modo quando la AMR23 è stata nelle mani di Fernando Alonso.

"Aston potenziale minaccia per la Mercedes? Beh, Mercedes ha già portato qui un'ala posteriore diversa e penso che sarà molto efficiente. Ma continuo a pensare che Aston Martin abbia costruito un'ottima macchina. Con le monoposto di oggi la velocità in qualifica conta un po' meno rispetto al passato. Se si va forte in gara, si può sorpassare".

"Sono molto curioso. Al momento mi è molto difficile valutare esattamente a che punto siano, ma se guardo il volto di Fernando quando gli parlo, mi sembra ottimista. E' bello da vedere, perché vogliamo sempre avere macchine più vicine".

"Fernando? Quando lo vedo così e quando sento quanto sia motivato a continuare a correre penso che possa durare ancora a lungo in F1. E' davvero appassionato di corse e questo è molto bello da vedere", ha concluso Verstappen.