F1 | Verstappen: "Il peggio è passato, siamo sulla direzione giusta"

Christian Horner ha raccontato perché Monza è stato il punto più basso della stagione 2024, un sentimento condiviso anche da Max Verstappen, che spera di essersi messo il peggio alle spalle in vista della lotta finale per il campionato.

Tornando indietro, qauando Verstappen aveva tagliato il traguardo della gara inaugurale in Bahrain con un vantaggio di 22 secondi, nel paddock si pensava che la stagione 2024 sarebbe stata una replica delle due precedenti stagioni di F1. Sei mesi dopo, però, la realtà è molto diversa: la Red Bull ha preso una strada sbagliata nello sviluppo della RB20, mentre i suoi rivali, guidati dalla McLaren, hanno fatto progressi immensi.

Parlando con Motorsport.com, Verstappen ha analizzato le sfide che la Red Bull ha dovuto affrontare dopo un inizio d'anno così positivo. "All'inizio ero sorpreso anch'io, ma se si guarda a quali erano i nostri problemi, allora li capisco perfettamente", dice l'olandese. "A un certo punto siamo andati nella direzione sbagliata. Gli altri team non hanno ancora affrontato quel particolare punto o hanno sviluppato la vettura in modo leggermente diverso. È sempre difficile da valutare".

Con Verstappen ancora dominante in Giappone e Cina, i weekend di Miami e Imola a maggio hanno rappresentato un punto di svolta in negativo, ma il campione del mondo in carica rivela di aver percepito molto prima del mondo esterno che le cose non andavano bene alla Red Bull.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Steven Tee / Motorsport Images

"Ho capito subito che il feeling era molto diverso rispetto alla vettura dell'anno scorso in termini di bilanciamento", spiega. "All'epoca la nostra vettura era ancora molto più veloce delle altre, o forse dovrei dire che le altre vetture al tempo non erano ancora così buone, quindi in quella fase potevamo ancora compensare le nostre difficoltà. Nelle gare successive le cose sono andate sempre peggio. A un certo punto la nostra macchina era molto difficile da guidare e, allo stesso tempo, gli altri hanno fatto dei veri progressi".

Verstappen ha più volte dichiarato di ritenere che l'anteriore e il posteriore della vettura non sono più in sintonia, distanziandosi dalle sensazioni dello scorso anno. In occasione della presentazione della vettura a Milton Keynes lo scorso inverno, Verstappen aveva rivelato di essere rimasto scioccato dai cambiamenti radicali quando ha visto per la prima volta i bozzetti della RB20, il che ora solleva la questione se il cambiamento di concetto sia stato o meno un errore: "Non credo che si possa dire dall'esterno cosa sia andato storto, quindi non è questo il punto", ha liquidato Verstappen. "L'aspetto della vettura all'esterno non è il problema".

La galleria del vento obsoleta della Red Bull ha un ruolo?

I commenti di Verstappen sulla maneggevolezza implicano che il problema della Red Bull sia almeno in parte legato al fondo. Le conseguenze indesiderate di un nuovo fondo sono un problema che molti team hanno affrontato con questi regolamenti. La Mercedes ha lottato per due anni con le vetture a effetto suolo, mentre la Ferrari ha visto tornare il bouncing ad alta velocità con l'aggiornamento del fondo a Barcellona.

"Sembra più complicato di quanto tutti pensino", riconosce Verstappen. "Al momento anche la McLaren sta attendendo per portare un nuovo fondo, di cui non è del tutto sicura. Gli aggiornamenti sono molto più delicati rispetto ai regolamenti precedenti".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2° posto, alza il trofeo per festeggiare Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

I team stanno anche incontrando difficoltà nel correlare i loro sensibili aggiornamenti del fondo nella galleria del vento con il comportamento effettivo della vettura nel mondo reale, scoprendo a proprie spese che il carico nel mondo virtuale non sempre rende la vettura più veloce in pista. Questo tema sembra particolarmente rilevante nel caso della Red Bull, data la sua galleria del vento relativamente obsoleta, con il team che sta lavorando per realizzare una nuova struttura.

"È un argomento molto difficile da trattare, ma è più complicato farlo bene che con le vecchie auto", riconosce Verstappen, pur minimizzando l'impatto della galleria del vento del team. "È vero che abbiamo una galleria del vento piuttosto vecchia, ma fino a quest'anno ha fatto tutto bene. Alcune cose sono difficili da capire".

"Lo si vede anche in tutte le altre squadre, tranne la McLaren. Tutti i team hanno avuto i loro problemi, anche quelli con gallerie del vento moderne. Penso che sia estremamente difficile mettere a punto le cose alla perfezione o ottenere esattamente i dati giusti. Questo può dipendere da molte cose nella galleria del vento stessa o dalla sua correlazione con la pista".

Red Bull ha trovato l'inizio di una soluzione?

Per la Red Bull, l'obiettivo principale è quello di porre fine a questo periodo in cui ha trovato meno competitività. Secondo Verstappen, questa traiettoria ascendente è già iniziata con l'aggiornamento del fondo a Baku. Per quanto Verstappen abbia sbagliato l'assetto in Azerbaijan, il che rende difficile il confronto, dopo un periodo difficile il compagno di squadra Sergio Perez è riuscito a lottare per il podio prima di un incidente sul finale.

Dettaglio tecnico del fondo portata a Baku per la Red Bull Racing RB20 Foto di: Giorgio Piola

Una settimana dopo Verstappen ha conquistato il secondo posto a Singapore e, sebbene fosse molto lontano dal rivale per il titolo Lando Norris sulla McLaren, il fatto che la Red Bull sia arrivata sul podio su quella che era stata la sua pista peggiore nel 2023 è stato un segnale positivo.

Il team ha parlato solo di "sottili modifiche" al fondo a Baku, ma Verstappen spera che questo specifico aggiornamento sia l'inizio della risalita: "Sì, la sensazione è stata migliore. Era già un buon passo avanti per noi. Credo che ora ci stiamo muovendo nella giusta direzione, ma ci vorrà del tempo. Non si può trasformare una cosa del genere in una o due settimane. Ma credo che anche la squadra sia stata soddisfatta di quanto visto a Baku".

Non è ancora abbastanza per competere con Norris e McLaren per le vittorie in gara, ma la Red Bull porterà un altro pacchetto di aggiornamenti al Gran Premio degli Stati Uniti ad Austin alla fine del mese. L'entità e l'efficacia degli ultimi aggiornamenti sono ancora da vedere, ma Verstappen spera che il peggio di questa stagione di F1 - con la disastrosa gara di Monza come punto più basso - sia ormai alle spalle. "Sì, ad essere sincero penso di sì. Speriamo di poter continuare a fare buoni passi avanti da qui".