F1 | Verstappen elogia la calma della stratega Hannah Schmitz

Carica lettore audio

Max Verstappen è partito dal decimo posto in griglia all'Hungaroring per andare a conquistare la vittoria, portando così ad 80 punti il suo vantaggio in classifica prima della pausa estiva.

Il pilota della Red Bull è stato favorito da una strategia che gli ha permesso di evitare l'utilizzo delle gomme a mescola dura, dopo aver faticato a trovare grip durante i giri che lo hanno portato sulla griglia, inducendo il team a cambiare il piano della gara.

Al contrario, la Ferrari ha visto la sua gara andare a rotoli dopo aver montato le gomme dure al leader Charles Leclerc, innescando un calo di ritmo che ha portato il monegasco a concludere la corsa al sesto posto.

Quando Motorsport.com gli ha chiesto dell'importanza di affidarsi al muretto per le scelte strategiche, Verstappen ha detto: "E' incredibilmente importante se si vuole lottare per un campionato", citando poi il ruolo della Schmitz, che il principale stratega della Red Bull.

"Non ci si può permettere molti errori", ha detto Verstappen dopo la gara. "Naturalmente è molto difficile fare sempre le scelte giuste. Ma credo che in squadra ci siano ragazzi e ragazze molto bravi".

"Oggi credo che Hannah, la nostra stratega, sia stata incredibilmente calma. Sì, è stata molto brava".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

Dopo la gara, la Ferrari ha dichiarato di non avere alcuna possibilità di vincere in Ungheria, viste le sue difficoltà con le basse temperature, con anche Carlos Sainz che alla fine è rimasto fuori dal podio nonostante non abbia montato le gomme dure.

Tuttavia, Verstappen non si è detto così convinto che la Red Bull avesse un vantaggio in termini di passo rispetto alla Ferrari, affermando: "E' stata la scelta delle gomme giuste al momento giusto a portarmi alla vittoria".

"Sappiamo che la nostra macchina, in generale, è veloce, ma credo che lo sia stata anche la Ferrari per tutta la gara, solo che ha sbagliato a scegliere la gomma dura", ha detto Verstappen.

"Ci sono ancora molte cose che possiamo analizzare e che possiamo migliorare. Penso che la gara sia stata ovviamente molto buona. Partire decimo e vincere su una pista come questa è molto positivo, ma ci sono molti aspetti che analizzeremo".

"Ci sono sempre alcune aree in cui avremmo potuto fare meglio. Ma nel complesso, ovviamente, sono molto soddisfatto".