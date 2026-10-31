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F1 | Verstappen e Lawson penalizzati in Messico: un posto in griglia per il contatto nelle FP2

I commissari sportivi hanno sanzionato entrambi i piloti con l'arretramento di una posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Messico e un punto sulla Superlicenza. Decisivo il richiamo fatto alle squadre poche ore prima dell'episodio. Verstappen e Lawson hanno ammesso che le loro manovre sono state inutili e maldestre.

Roberto Chinchero

Pubblicato: 31 ott 2026, 08:19

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Max Verstappen e Liam Lawson pagheranno con una posizione sulla griglia di partenza del Gran Premio del Messico il contatto avvenuto durante la seconda sessione di prove libere sul circuito Hermanos Rodriguez. È questa la decisione comunicata nella serata di venerdì dal collegio dei commissari sportivi, al termine di un'indagine che ha coinvolto entrambi i piloti e i rappresentanti delle rispettive squadre. Oltre all'arretramento in griglia, Verstappen e Lawson hanno ricevuto un punto di penalità sulla Superlicenza.

L'episodio si è verificato nel tratto conclusivo del circuito, all'interno della sezione dello stadio Foro Sol. Verstappen, impegnato in un giro di preparazione, ha cercato di superare la Racing Bulls di Lawson, che stava completando un giro di raffreddamento prima di lanciarsi nuovamente alla ricerca del tempo. I due hanno affrontato affiancati la sequenza di curve 12, 13 e 14, dando vita a una serie di manovre culminate in un contatto che ha provocato danni agli elementi aerodinamici della Red Bull dell'olandese.

Verstappen non aveva nascosto il proprio disappunto al termine della sessione, criticando apertamente il comportamento dell'ex compagno di squadra. Una valutazione che non ha però trovato riscontro nella decisione dei commissari, che hanno attribuito a entrambi la responsabilità dell'accaduto.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Nel documento ufficiale FIA viene sottolineato come le manovre dei due piloti siano state giudicate "inaccettabili", soprattutto alla luce di un preciso richiamo effettuato durante la riunione dei team manager tenutasi poche ore prima dell'inizio dell'attività in pista.

Un elemento che ha avuto un peso determinante nella scelta della sanzione. Dopo aver ascoltato i piloti ed esaminato le immagini, i commissari hanno infatti evidenziato come sia Verstappen sia Lawson abbiano riconosciuto che le rispettive manovre erano state “inutili e maldestre”.

La FIA ha deciso di adottare una linea più severa rispetto ai precedenti episodi verificatisi durante le prove libere. Nel bollettino viene spiegato che, considerando anche il ripetersi di situazioni analoghe nel corso della stagione, il collegio ha ritenuto opportuno passare dal semplice richiamo formale a una penalità sulla griglia di partenza.

Liam Lawson, Racing Bulls

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Una decisione che assume un significato particolare proprio perché l'episodio è avvenuto durante una sessione di prove libere, senza che nessuno dei due piloti fosse impegnato in un giro cronometrato. Come spiegato dal team principal della Racing Bulls, Alan Permane, entrambi stavano cercando di affrontare rapidamente l'ultimo settore per preparare al meglio la temperatura degli pneumatici in vista del giro successivo.

Una situazione particolare legata alle caratteristiche del circuito messicano, ma che secondo Permane non giustificava quanto accaduto. Il responsabile della Racing Bulls aveva definito l'episodio semplicemente inutile, ridimensionando anche le tensioni emerse nelle dichiarazioni di Verstappen.

Per entrambi i piloti resta ora una conseguenza concreta: qualunque sarà il risultato delle qualifiche, dovranno arretrare di una posizione sulla griglia di partenza. Una penalità contenuta nella sua entità, ma con la quale i commissari hanno voluto inviare un segnale chiaro a tutto il paddock.

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