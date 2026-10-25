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F1 | Verstappen e la bufera sui dossi: "Il boss del COTA guidi la mia vettura, dopo 5 giri non camminerà più"

Verstappen chiede un intervento radicale ad Austin: la pista va scavata e ricostruita dalle fondamenta. Per l'olandese, riasfaltare è solo un palliativo contro dossi definiti "inaccettabili".

Ronald Vording

Pubblicato: 25 ott 2026, 15:49

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È uno dei principali argomenti di discussione nel paddock della Formula 1 questo fine settimana: le sconnessioni estreme al COTA di Austin. I piloti hanno espresso le loro preoccupazioni durante il briefing di venerdì sera, al termine del quale Verstappen si è trattenuto a lungo per parlare ulteriormente con i rappresentanti della FIA e del circuito.

Poiché la pista è stata costruita su un terreno instabile soffre di un grave effetto di ritiro e gonfiamento. Due anni fa è stata completamente riasfaltata, mentre prima dell'evento di quest'anno sono stati effettuati altri due interventi. Il tratto tra le curve 9 e 11 è stato riasfaltato di nuovo, mentre si è cercato di rimuovere gli avvallamenti peggiori tra le curve 12 e 19.

Secondo i piloti, tuttavia, questo non è sufficiente. Verstappen aveva già definito le condizioni del tracciato "inaccettabili" e "fuori controllo" giovedì, aggiungendo sabato che sta prendendo antidolorifici ogni giorno ad Austin, proprio come Lando Norris ha bisogno di pillole per il mal di testa per ogni sessione.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Quando il tema delle sconnessioni è riemerso dopo le qualifiche durante l'incontro di Verstappen con i media olandesi nel paddock, il pilota ha dichiarato: "Ci sono alcune curve qui che sono semplicemente inaccettabili".

Questo sembra riferirsi principalmente all'enorme avvallamento in staccata alla curva 1 e a uno piuttosto pericoloso alla curva 19, ma quando Motorsport.com lo ha fatto notare a Verstappen, lui ha spiegato che ci sono altre zone problematiche.

"Le curve 1 e 19 sono davvero pessime, ma anche l'intero tratto veloce tra le curve 4 e 5 presenta avvallamenti enormi... Ovviamente capisco che il terreno qui sia un problema, ma è qualcosa che si sarebbe dovuto esaminare prima. Questa non dovrebbe proprio essere una scusa."

Oltre a sottoporre i piloti a un notevole sforzo fisico, i dossi lungo il serpentone sono anche pericolosi. Diversi piloti sono già andati vicini a perdere il controllo delle loro vetture in quel punto durante le sessioni di prove ad Austin e, se le cose dovessero andare storte in quella sequenza di curve ad alta velocità, le conseguenze potrebbero essere enormi. Sì, sono cose che non dovrebbero proprio accadere a velocità così elevate, quando la macchina tocca il fondo in quel modo", ha detto Verstappen.

Verstappen propone misure drastiche

Bobby Epstein, presidente del Circuit of the Americas, ha risposto ai primi commenti di Verstappen suggerendo che la situazione nelle prove non fosse così grave come l'olandese l'aveva descritta.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

"Non ci fa piacere che ci sia un avvallamento all'ingresso della curva 1. Non ne eravamo a conoscenza fino a questa settimana, altrimenti lo avremmo sistemato. Ma per le altre cose di cui ha parlato Max, tutti i dossi intorno alla pista li abbiamo sistemati. Il tracciato è in davvero ottime condizioni", ha dichiarato Epstein a ESPN.

Epstein ha persino espresso l'aspettativa che Verstappen avrebbe cambiato idea dopo le prove del venerdì. "Max di solito è molto schietto e questo lo apprezzo di lui. Non ho avuto problemi con quello che ha detto, ma penso che potrebbe rimanere sorpreso dal fatto che in alcune zone i dossi che pensava ci fossero non ci sono più".

Tuttavia, quando questi commenti sono stati sottoposti a Verstappen durante la sessione con i media olandesi, si è rivelato tutt'altro che così. Il quattro volte campione del mondo è ancora ben lontano dall'essere impressionato dalle condizioni del circuito e ritiene che Epstein direbbe la stessa cosa se guidasse la RB22.

"Lo invito a guidare la mia macchina", ha detto Verstappen. "Penso che dovrebbe scendere dopo cinque giri e non sarebbe più in grado di camminare."

Secondo Verstappen, nei prossimi anni saranno necessarie misure drastiche. Giovedì aveva già affermato che i piloti di F1 non dovrebbero più accettare tali condizioni a causa dei danni alla colonna vertebrale e, dopo le qualifiche, l'olandese ha avanzato una proposta concreta per i prossimi anni. "Si può stendere di nuovo un nuovo strato di asfalto, ma un anno o due dopo si ripresenterà lo stesso problema, quindi bisogna guardare più a fondo."

"Penso che anche la FIA e la Formula 1 dovrebbero essere più severe al riguardo. Capisco che tutto questo costi molti soldi, ma questo significa solo mettere un cerotto sul problema. Bisogna scavare tutto e mettere delle fondamenta adeguate se si sa che il terreno sottostante si muove".

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