F1 | Verstappen domina ad Abu Dhabi, Leclerc è vice campione

Max Verstappen fa un altro sport: l'olandese vince il GP di Abu Dhabi e porta a 15 le vittore stagionali dando ancora più consistenza al record che Max ha sbriciolato quest'anno. La Red Bull chiude la stagione 2022 con il titolo piloti e quello Costruttori ma non porta a casa il secondo posto di Sergio Perez.

Charles Leclerc porta la Ferrari al secondo posto dietro alla RB18 del campione del mondo con un colpo di reni che testimonia il valore del monegasco e la ritrovata consistenza della rossa, sebbene la F1-75 sia stata la monoposto top che per prima ha fermato lo sviluppo tecnico.

Il principe ha costruito un capolavoro riuscendo a "copiare" la strategia di Verstappen che ha fatto solo una sosta: Leclerc è stato un mago nella gestione delle gomme allungando lo stint iniziale con le medie di sette giri. Charles è stato abilissimo a gestire anche le hard e il messicano non è mai arrivato in zona DRS per insisdiare la posizione al monegasco.

La classe cristallina di questo campione non si può mettere in discussione: a Yas Marina, va detto, Charles ha potuto contare su una F1-75 competitiva ed efficiente. Alla rossa è mancata una vittoria nella seconda parte della stagione, ma il mondiale si chiude dando un chiaro quadro dei valori in campo con la Red Bull davanti, ma la Ferrari non è sembrata lontanissima, allontanando la Mercedes che alla resa dei conti non è mai stata una vera minaccia se non in Messico.

E' rimasto fuori dal podio Carlos Sainz: lo spagnolo si è reso protagonista di un attacco molto duro a Lewis Hamilton dopo la partenza in cui aveva perso la posizione. Il madrileno è stato consistente nel controllare George Russell: l'inglese ha pagato un pit lento alla posteriore destra e un unsafe release in uscita dalla piazzuola (ha bloccato la McLaren di Lando Norris) che gli è costato una penalità di 5 secondi alla seconda sosta

Lewis Hamilton ha provato a concludere la gara con un pit, ma il sette volte campione del mondo si è dovuto arrendere al giro 55 per un problema alla trasmissione: il britannico vede andare in frantumi il primato del pilota che ha vinto un GP in ogni stagione di F1. Se ne farà una ragione: l'anno prossimo spera di tornare a essere in lotta per il successo.

Fuori dai grandi c'è Lando Norris con la McLaren (autore del giro più veloce) che ha lottato con Esteban Ocon con l'Alpine. La squadra di Enstone centra il quarto posto nel Costruttori nonostante il ritiro di Fernando Alonso e il nono posto di Daniel Ricciardo che chiude così la esperienza con la McLaren.

Ottava piazza per Lance Stroll con l'Aston Martin favorito da una strategia meno penalizzante di quella che la squadra ha riservato a Sebastian Vettel. Il tedesco al suo 299esimo GP si è attratto l'attenzione e la commozione di tutto il paddock: Seb ha chiuso la sua carriera in F1 con un puntino simbolico di alto valore. I tondi sul rettilineo d'arrivo insieme ai primi tre del mondiale sono stati un tributo a un grande campione che esce di scena. L'Aston Martin ha raggiunto l'Alfa Romeo al sesto posto nel Costruttori portando il bottino a 55 punti: la squadra di Hinwil mantiene la posizione per le discriminanti, ma la rimonta è stata importante...

Lasciano il Circus anche Mick Schumacher e Nicholas Latifi che sono riusciti a fare un incidente fra di loro. Doloroso epilogo per entrambi...