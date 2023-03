F1 | Verstappen domina: "Abbiamo un buon pacchetto, grazie al team"

Carica lettore audio

Dopo la pole, arriva la vittoria. Non poteva iniziare in maniera migliore la stagione 2023 di Max Verstappen che, dopo aver conquistato la prima posizione al sabato, si è riconfermato anche sulla lunga distanza centrando il primo successo dell’anno.

Una gara dominata dall’inizio alla fine, costruendo subito una finestra di sicurezza grazie a un ritmo di alto livello, con il passo dei primi sette giri talmente costante da essere racchiuso all’interno di un decimo. Ciò ha permesso all’olandese di giungere alla decima tornata con un vantaggio sul secondo, nella fattispecie Charles Leclerc, che sfiorava già quota sette secondi.

“Il primo stint è stato davvero buono, ho costruito un buon gap. Da quel momento in poi si è trattato solo di gestire le gomme perché non si sa mai cosa può succedere dopo durante la gara. Volevamo solo assicurarci che avevamo le gomme nelle giuste condizioni. Sono anche contento di aver vinto finalmente in Bahrain”, ha raccontato l’olandese, alla sua prima vittoria sul circuito di Sakhir.

Dopo aver aperto la finestra nel primo stint, non c’è stato più alcun confronto con gli avversari, tanto che dai box gli hanno in più occasioni chiesto di rallentare il ritmo per risparmiare la vettura e le gomme, non avendo necessità di aumentare ulteriormente il vantaggio.

L’unico inconveniente per il due volte campione del mondo è stato un piccola problema nella gestione della scalata, talmente aggressiva che portava al bloccaggio dell’asse posteriore. Un aspetto secondario, che Verstappen ha gestito senza grossi patemi fino al traguardo: “Nulla di grosso, solo piccole cose. Aspetti che ho potuto gestire”, ha aggiunto durante le interviste dopo la corsa.

Con un inizio così convincente, lo sguardo è già proiettato verso la prossima gara in Arabia Saudita, dove ci si aspetta una Red Bull altrettanto competitiva. La RB19 ha dimostrato di avere un passo nettamente superiore ai rivali sulla lunga distanza, aspetto che l’olandese ha voluto rimarcare nelle interviste ringraziando il team: “Penso che abbiamo un buon pacchetto in gara. Chiaramente dipende da gara a gara, ma possiamo lottare. Un grande ringraziamento al team per quello che ha fatto in inverno ancora una volta. Ci hanno dato una vettura molto veloce.”