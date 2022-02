F1 | Verstappen difende Masi: "Ingiusto mandarlo via"

Carica lettore audio

Una nuova stagione di Formula 1 ha preso il via nella giornata di ieri con la prima giornata di test che ha visto il debutto in pista delle nuovissime monoposto ad effetto suolo, ma l’eco di quanto accaduto lo scorso anno in Bahrain stenta ancora ad attenuarsi.

La rimozione di Michael Masi dal ruolo di direttore di gara è stata oggetto della conferenza stampa andata in scena nel corso della pausa pranzo quando Max Verstappen ha preso le difese dell’australiano.

“Non credo sia stata la decisione corretta” ha subito affermato il campione del mondo a domanda specifica.

“Tutti cercano sempre di fare al meglio il proprio lavoro e tutti hanno bisogno di un aiuto. Lo vediamo anche noi piloti con un intero team che ci supporta”.

Max Verstappen, Red Bull Racing, in conferenza stampa Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Per me quello che è successo con Michael è ingiusto, è stato dato in pasto ai leoni. Per me è inaccettabile che sia stato licenziato in quel modo. È incredibile. Mi dispiace molto per lui perché ritengo che sia un direttore di gara molto capace e bravo”.

“Non ho nulla contro i nuovi direttori di gara, penso che siano persone capaci, ma mi sono sentito davvero triste per Michael e gli ho anche mandato un messaggio”.

Il pilota della Red Bull ha poi spiegato come Masi, dal momento in cui è stato nominato direttore di gara dopo l’improvvisa scomparsa di Charlie Whiting, sia stato lasciato da solo nel prendere decisioni. Questa situazione cambierà da quest’anno con l’arrivo dei due nuovi commissari – Freitas e Wittich – che saranno aiutati anche dalla tecnologia con un sistema simile al VAR.

“Dopo la scomparsa di Charlie è stato molto difficile prendere il suo posto. Aveva moltissima esperienza e poteva godere di molto aiuto. Forse a Michael è mancata proprio quella esperienza”.

“Se guardo a me come pilota possono dire che sono decisamente migliorato da quando ho debuttato in Formula 1 ad oggi e penso che lo stesso sarebbe accaduto anche a Michael. Per questo motivo il suo licenziamento non è la decisione corretta per me. Gli auguro il meglio per qualsiasi cosa farà in futuro e spero che sia meglio che essere direttore di gara in F1”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Verstappen ha poi criticato apertamente anche la decisione della FOM di mandare in diretta le conversazioni tra muretto box e direttore di gara.

“La gente parla molto di ciò che è stato deciso ad Abu Dhabi, ma potete immaginare un arbitro che ha l’allenatore che gli urla nell’orecchio per tutto il tempo? Sarebbe impossibile per lui prendere una decisione”.

“Michael doveva prendere delle decisioni da solo ed avere queste intromissioni ha reso tutto molto complicato”.