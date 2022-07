F1 | Verstappen davanti, ma la partita è in equilibrio

Carica lettore audio

Tre piloti racchiusi in ottantadue millesimi di secondo sono garanzia di un fine settimana spettacolare dai verdetti molto incerti. Prima del via delle qualifiche disputate oggi a Spielberg, Max Verstappen era il favorito d’obbligo alla conquista della pole position.

Ai pronostici della vigilia, a favore della vigilia (in direzione dell’olandese) si era aggiunta la superiorità mostrata nell’unica sessione di prove libere. L’esito finale delle qualifiche sembra perfettamente in linea con le previsioni, ma in realtà al muretto box della Red Bull dopo la prima metà dell’ultimo giro di Max sembravano ormai rassegnati ad una terza posizione dietro il tandem Ferrari.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Dopo aver ottenuto il tempo di 1’05”092 con il primo set di gomme, Verstappen nell’ultimo giro a disposizione non è riuscito ad abbassare i parziali sia nel primo che nel secondo settore, dando l’impressione che il suo crono non sarebbe stato abbassato. Poi alle curve ‘9’ e ‘10’, le ultime due del tracciato di Spielberg, ha piazzato la zampata, abbassando di ben due decimi il suo parziale precedente, un margine che gli ha garantito la pole position.

“Ero cosciente che alla curva 1 e 3 non avevo fatto un lavoro perfetto – ha poi raccontato Max – quindi sapevo che avrei dovuto fare la differenza nell’ultima parte. Credo che il terzo settore sia stato molto meglio rispetto al giro precedente, diciamo più al limite considerando i… limiti della pista. È stato bello, sapevo che me la sarei giocata per una manciata di centesimi, e ovviamente fa sempre piacere partire davanti”.

Informato della conquista della pole position, Verstappen non ha tradito la minima emozione. Il weekend è ancora molto lungo, e da quanto visto nella prima giornata di attività in pista, la Red Bull e Max hanno tutto ciò che serve per puntare al settimo successo stagionale. Allo stesso tempo i primi verdetti confermano che il campione del mondo e la sua squadra non potranno concedersi la minima sbavatura, i margini non lo consentono.

Nella sessione di prove libere Verstappen aveva chiuso con due decimi e mezzo di vantaggio su Charles Leclerc, ma la Ferrari nella sessione FP1 ha utilizzato una modalità molto conservativa della power unit. Tre ore dopo, con i motori al massimo, le posizioni sono state identiche, ma per valutare i margini è stata utilizzata un’altra unità di misura. In più il vantaggio in termini di velocità massima si è confermato di 1 km/h, tutt’altro che tranquillizzante visto che fino a prima di Montreal le zone DRS rappresentavano un feudo di totale controllo Red Bull.

In questo scenario gli esiti del fine settimana austriaco appaiono tutt’altro che annunciati. La Red Bull non teme molto la gestione gomma nella gara sprint di domani (con 24 giri che copriranno con gomme medie) quanto i 71 in programma domenica, dove ci saranno da gestire anche le gomme hard, ovvero una mescola che la F1-75 ha confermato finora di interpretare meglio.

Il tutto, ovviamente, con margini molto risicati, e con la prospettiva di un Verstappen che potrebbe ritrovarsi da solo in bagarre con le due Ferrari. Parlare oggi di strategie differenziate è un argomento tabù (visti i precedenti di Silverstone) ma la Scuderia sulla carta ha questa possibilità.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Nel box della Ferrari sembra esserci la giusta fiducia in vista di domani e, soprattutto, di domenica. Leclerc, che scatterà dalla prima fila, ha sottolineato in modo molto chiaro di sognare un “weekend pulito”, ovvero senza imprevisti e sorprese che nelle ultime cinque gare per lui sono sempre state in chiave negativa.

“Credo che sarà importante avere pazienza – ha commentato Charles parlando della gara sprint in programma domani - ovviamente se ci sarà un'opportunità la sfrutterò, ma tenendo sempre presente la gestione delle gomme. Vedremo cosa sarà possibile, se non si presenteranno delle occasioni, sarò solo paziente e aspetterò domenica”.

Carlos Sainz, Ferrari, osserva la Red Bull del poleman Max Verstappen Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sainz, che in certi frangenti delle qualifiche ha accusato un ritardo non indifferente da Leclerc, nel momento clou (ovvero nell’ultimo giro della Q3) ha piazzato la zampata che serviva, piazzandosi terzo e soprattutto a soli cinque centesimi dal compagno di squadra.

“Non è stato semplice perché alle curve ‘1’ e ‘3’ le gomme erano ancora un po' fredde – ha commentato Carlos – bisogna avere fiducia. Se ripenso al mio giro credo di sapere dove avrei potuto fare ancora meglio, ma la stessa sono certo che possano dirla anche per Max e Charles”.

Dopo la vittoria di Silverstone, Sainz è ancora alle spalle dei due mattatori della prima metà di stagione, ma il margine si è assottigliato. Carlos sembra più fiducioso, ed è cosciente che nelle due partenze che ci saranno nel weekend di Spielberg avrà sicuramente meno da perdere rispetto ai suoi due avversari diretti.