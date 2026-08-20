F1 | Verstappen crede ancora nella Red Bull: ufficiale il prolungamento fino al 2030

Dopo mesi in cui il suo futuro era stato messo in dubbio, anche con l’ipotesi di un ritiro anticipato legato alle caratteristiche delle vetture 2026, ritenute lontane dalla sua idea di Formula 1, il destino di Max Verstappen appare ora più definito. Red Bull ha infatti annunciato questa mattina l’estensione del contratto con il campione olandese per altri quattro anni, prolungando un accordo che in precedenza era valido fino al 2028.

La scelta di annunciare il rinnovo a Zandvoort non è casuale: sarà il suo ultimo Gran Premio di casa davanti al pubblico olandese, dato che dal prossimo anno l’appuntamento non farà più parte del calendario. L’estensione dell’accordo è anche fondamentale per placare, almeno per ora, le voci sul futuro del quattro volte iridato, più volte accostato a diversi team rivali.

Negli ultimi due anni si era infatti a lungo ipotizzato un suo trasferimento in Mercedes, soprattutto nell’estate del 2025, alla vigilia del nuovo ciclo tecnico, periodo in cui Red Bull era considerata la quarta forza. Il ritardo accumulato non riguardava il motore, come ci si poteva attendere trattandosi della prima Power Unit mai costruita a Milton Keynes, ma il fronte del telaio, con la vettura sovrappeso e indietro sull'aerodinamica.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

La storia, però, va avanti e questo rinnovo rappresenta una dichiarazione di fiducia reciproca in un momento delicato per Red Bull, reduce da una delle più grandi rivoluzioni della sua storia: l’addio prima di Christian Horner, figura centrale nella costruzione del team e nel renderlo vincente per vent’anni, e poi di Helmut Marko.

Insieme, Max e la scuderia anglo‑austriaca hanno conquistato quattro titoli Piloti, due titoli Costruttori e 71 vittorie nei Gran Premi, firmando alcuni dei momenti più memorabili dell’era moderna della F1. L’obiettivo è provare a tornare a quei livelli con Laurent Mekies al timone, figura di cui Verstappen ha più volte elogiato la leadership.

“Sono davvero felice di questo rinnovo contrattuale. Abbiamo le persone migliori e sono entusiasta di continuare a lavorare con tutti per tornare di nuovo in cima. Questo rimane l'obiettivo finale verso cui tutti noi abbiamo lavorato e che continueremo a perseguire. Voglio ringraziare Red Bull, Laurent e tutti in Bull per la fiducia che hanno riposto in me”, ha commentato Verstappen.

“L'ho sempre detto: la squadra è come una seconda famiglia per me e mi sento molto a casa. Sono arrivato nel Team sperando di poter vincere delle gare. Quello che siamo riusciti a conquistare insieme è stato semplicemente fantastico e abbiamo condiviso molti momenti incredibili vincendo 4 titoli”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Thompson / Getty Images

“Continuare questo viaggio con la stessa Squadra con cui sono stato per tutta la mia carriera è davvero speciale ed è qualcosa che ho sempre desiderato fare. Lavorare con Laurent ormai da oltre un anno è stato grandioso, vedo una visione chiara da parte sua per la squadra. Tutti a Milton Keynes credono in ciò che stiamo costruendo e non vedo l'ora di affrontare il prossimo capitolo, lottando per altre vittorie e contendendo i campionati mentre continuiamo a plasmare il futuro di questa squadra”.

Naturalmente, anche per il team c’è un sospiro di sollievo. Avere la conferma che Verstappen sarà la colonna portante della squadra anche nei prossimi anni significa non solo continuità, ma anche la certezza di poter contare su un talento assoluto. “Avere Max ancora con noi e trattenere il miglior pilota sulla griglia è una notizia fantastica per tutti in Red Bull, Oracle Red Bull Racing, oltre che per la F1 e l’intero motorsport”.

“Pochissime partnership nello sport hanno ottenuto ciò che hanno raggiunto Max e questa squadra. Fin dall'inizio, Max ha incarnato tutto ciò che rende speciale Oracle Red Bull Racing: una competitività senza compromessi, una determinazione implacabile e il coraggio di sfidare le convenzioni. Il suo impatto sulla nostra squadra e sulla storia motoristica di Red Bull è stato dirompente, ed è stato fondamentale per tutto ciò che abbiamo realizzato insieme”.

“La decisione di continuare il nostro percorso insieme affonda le radici nella fiducia che Max e la squadra hanno costruito in molti anni, oltre che nella fiducia di Max nelle nostre persone, nella nostra cultura e nella nostra visione per il futuro. Forgiato attraverso successi iridati, intense battaglie e momenti complessi, questo rapporto è diventato sempre più forte, rendendolo una delle più grandi storie in Formula 1”, ha aggiunto Mekies.

“Ma non abbiamo ancora finito. Ci sono altre gare da vincere, altri traguardi da raggiungere e altra storia da scrivere. Insieme, continuiamo ad alzare l'asticella con la stessa determinazione che ci ha portato in cima a questo sport e con una fede ancora maggiore in ciò che possiamo realizzare. Molto si evolverà mentre andiamo avanti, ma la nostra ambizione rimane invariata - uniti da un'unica direzione, un'unica visione, un'unica squadra”.