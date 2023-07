F1 | I commissari scagionano Verstappen: la pole è salva

Max Verstappen e la Red Bull possono tirare un sospiro di sollievo: dopo aver parlato con il pilota olandese ed anche con Kevin Magnussen, il collegio dei commissari sportivi ha infatti deciso di non penalizzarlo, confermando quindi la sua pole position nel Gran Premio d'Austria.

Il pilota della Red Bull si è assicurato la pole position nel corso di tre sessioni frenetiche al Red Bull Ring, funestate da una lunga serie di giri cancellati per il mancato rispetto dei track limits.

Ma quasi due ore dopo la bandiera a scacchi, i commissari sportivi della FIA hanno annunciato che Verstappen era sotto inchiesta: secondo una breve dichiarazione rilasciata dalla FIA, Verstappen aveva ostacolato Magnussen alla curva 1 durante il primo segmento delle qualifiche.

Magnussen ha dichiarato che il fatto con Verstappen è avvenuto all'inizio del suo ultimo run in Q1. I filmati onboard mostrano che Verstappen stava guidando lentamente all'uscita della curva 1 mentre Magnussen stava iniziando il suo giro lanciato.

Sebbene abbia perso tempo dovendo manovrare per aggirare la Red Bull, il giro di Magnussen è stato comunque cancellato per un'infrazione ai track limits.

Al termine della sessione, conclusa al 19° posto, Magnussen ha dichiarato: "È tutto così stretto al momento. Nel primo giro del mio run finale ho rischiato un contatto con Verstappen alla curva 1, ma il giro è stato cancellato per i track limits - non sarebbe stato comunque considerato".

Probabilmente il fatto che lo stesso Magnussen non abbia mosso particolari proteste ha aiutato Verstappen a farla franca, ma nel comunicato della decisione a non procedere i commissari hanno anche spiegato che il pilota della Haas non ha dovuto effettuare particolari azioni evasive per evitarlo.

La griglia della gara di domenica, dunque, rimane invariata, con il leader della classifica iridata in pole position davanti alle due Ferrari di Charles Leclerc e di Carlos Sainz. Domani mattina invece andrà in scena la Sprint Shootout, che designerà la griglia di partenza della Sprint di domani pomeriggio.