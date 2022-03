F1 | Verstappen con Red Bull fino al 2028 a 40 milioni l'anno!

Carica lettore audio

La conferma del rinnovo contrattuale tra Verstappen e la Red Bull non è una notizia classificabile come sorprendete. Lo scorso dicembre subito dopo essere transitato sotto la bandiera a scacchi di Abu Dhabi uno dei suoi primi pensieri da campione del mondo fu proprio quello di restare nel team “per sempre”.

Un accordo che entrambe le parti sapevano di dover confermare, visto che nessuna delle due aveva di fatto motivi per scelte differenti, ma ci sono stati comunque due fronti su cui la trattativa si è prolungata.

Il primo è ovviamente quello dell’ingaggio, fissato in 40 milioni a stagione, il secondo è stato la durata dell’accordo, tre anni (a partire dal 2024) più due di opzione.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Con il nuovo contratto Verstappen ha avvicinato molto Hamilton in vetta alla classifica dei più pagati, anche se nel caso di Lewis è difficile stimare complessivamente l’ammontare del suo accordo con Mercedes, considerando che la Casa tedesca nel nuovo contratto siglato lo scorso anno si è impegnata anche a finanziare la fondazione Mission44.

Complessivamente l’ingaggio totale di Hamilton resta maggiore, ma Verstappen ha comunque confermato il suo status anche sul fronte finanziario, ed è la prima volta che accade ad un pilota Red Bull.

In passato Helmut Marko si era sempre vantato di pagare i suoi piloti molto meno della concorrenza, grazie a contratti firmati prima ancora del loro esordio in Formula 1 e successivamente zeppi di clausole a favore del team.

Verstappen, dopo un titolo mondiale, è riuscito ad ottenere ciò che Vettel non raggiunse dopo quattro titoli, ovvero arrivare ad un compenso di valore assoluto. La cifra ottenuta da Max salirà progressivamente, partendo da 40 milioni più bonus fino a diventare 50 se a fine 2026 verrà esercitata l’opzione per ulteriori due stagioni.

Marko per la prima volta ha accettato di sborsare un ingaggio importante pur di garantirsi la presenza del suo pilota più amato, un prezzo pagato non solo per riconoscere a Verstappen il suo valore aggiunto che garantisce alla squadra, ma anche per mettersi al riparo da eventuali tentazioni Mercedes che sarebbero potute arrivare all’indomani del ritiro di Hamilton.

Helmut Marko, Christian Horner Photo by: Erik Junius

È molto probabile che la trattativa abbia convinto Red Bull ad accettare un ingaggio importante ottenendo però in cambio un contratto di lunga durata, che in caso di opzione confermata porterà Verstappen a restare nel team fino al termine della stagione 2028, quando Max avrà compiuto 31 anni.

La scelta di Verstappen è anche un atto di fiducia nel progetto Red Bull. Fino al 2025 non ci saranno novità sul fronte motoristico, ma a partire dalla stagione successiva scatterà una partita importante, con l’esordio della nuova generazione di power unit.

Un appuntamento a cui Red Bull dovrebbe presentarsi insieme a Porsche, una partnership che deve aver convinto Max del potenziale tecnico.

Adrian Newey geniale progettista della Red Bull Photo by: Giorgio Piola

La scadenza del 2025 vedrà anche Adrian Newey compiere il sessantaseiesimo compleanno, ma il geniale ingegnere britannico è considerato un punto fermo nella squadra anche nel lungo periodo.

Un punto fermo lo è ovviamente anche Verstappen, e questo segna un passo avanti importante a favore della Red Bull rispetto a Mercedes in vista delle prossime stagioni.

Alla fine del 2023 Toto Wolff sarà nella scomoda posizione di dover rimpiazzare Hamilton, un problema che spera di non dover porsi augurandosi di avere già in casa l’erede di Lewis, ovvero George Russell. Se non sarà questo lo scenario, allora per Wolff e Mercedes non sarà semplice trovare sul mercato alternative di questa caratura.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius