F1 | Verstappen ci crede: "Con questa Red Bull punto al podio"

È stato un Max Verstappen mostruoso quello visto in occasione della sessione di qualifiche andata in scena a Spa-Francorchamps.

Sullo splendido tracciato belga il campione del mondo si è esaltato al volante di una Red Bull RB18 semplicemente perfetta ottenendo il miglior tempo con il crono di 1’44’’581, diventando l’unico pilota a scendere sotto il muro dell’1’45’’ e rifilando ben 6 decimi ad un attonito Carlos Sainz.

Nonostante la consapevolezza della penalità per cambio motore, che lo costringerà a prendere il via in gara dalla quindicesima casella in griglia, Verstappen non si è risparmiato mostrando tutto il potenziale di una Red Bull che, almeno sul giro secco, ha lasciato sbigottiti gli uomini della Ferrari.

“È stata una qualifica fantastica, ma siamo sul pezzo da tutto il weekend” ha dichiarato un Verstappen decisamente soddisfatto a fine sessione. “La macchina sta funzionando molto bene e stiamo cercando soltanto di ottimizzarla. Siamo riusciti a mettere insieme tutto in qualifica”.

Domani gli occhi di tutti saranno puntati non sulla prima fila, dove scatteranno Carlos Sainz e Sergio Perez, ma sulle posizioni di coda dove saranno presenti i penalizzati Verstappen e Leclerc e tutti gli addetti ai lavori si chiedono in che posizione riuscirà a concludere l’olandese della Red Bull.

Max non vuole porsi limiti ed al termine della sessione ha ammesso candidamente di puntare al podio.

“Ovviamente ho dovuto fare attenzione alla quantità di gomme utilizzate in qualifica perché dovrò pensare a domani quando partirò indietro. Ad ogni modo sono davvero contento del mio giro. In gara dovrò rimontare e sarebbe un peccato non raggiungere il podio con una vettura come questa”.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Meno entusiasta è parso Sergio Perez alla fine del turno. Il messicano, che da un paio di gare a questa parte sembra in fase calante, non ha potuto sfruttare la scia del compagno di team ed ha chiuso con il terzo riferimento di giornata che gli consentirà di prendere il via dalla seconda casella.

Nonostante la delusione per un gap da Verstappen di quasi 8 decimi, Sergio si è detto convinto di poter insidiare Sainz al via.

“Certamente la seconda posizione di partenza non è la peggiore su questo circuito. Se riuscirò a partire bene e stare in scia a Carlos potrò invertire le posizioni”.