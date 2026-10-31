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F1 | Verstappen cerca il bilanciamento in Messico. Waché: “Ferrari favorita, ma Red Bull vicina"

Il venerdì di Verstappen a Città del Messico è stato condizionato da un danno al fondo che ha compromesso la seconda sessione. La Red Bull deve risolvere un problema di bilanciamento, ma il potenziale della RB22 sembra incoraggiante. Waché individua nella Ferrari il riferimento nelle curve lente e avverte: "Speriamo di poterli sfidare".

Roberto Chinchero

Pubblicato: 31 ott 2026, 11:47

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

La prima giornata di prove del Gran Premio del Messico ha lasciato alla Red Bull più interrogativi che risposte. Max Verstappen ha concluso il venerdì senza riuscire a completare il programma previsto, condizionato dall’assenza in FP1 (dove ha dovuto cedere la monoposto a Ayumu Iwasa) e da una seconda sessione dove un contatto con Liam Lawson è costato un danno a un elemento aerodinamico del fondo che ha alterato il comportamento della RB22.

Un inconveniente che ha reso più complicata la valutazione del potenziale della monoposto, proprio su un circuito dove le condizioni ambientali impongono alle squadre un lavoro di adattamento particolarmente delicato. Il bilancio non è comunque negativo. Verstappen ha mostrato una competitività incoraggiante anche con una vettura non nelle condizioni ottimali, ma il quattro volte campione del mondo ha ammesso di non essere ancora soddisfatto del comportamento della Red Bull. Una valutazione condivisa dal direttore tecnico Pierre Waché, che ha individuato nel bilanciamento tra avantreno e retrotreno il principale limite emerso durante la giornata.

“Non è andata male, ma ci sono ancora diverse cose che vorrei migliorare - ha spiegato Verstappen - di fatto ho avuto a disposizione una sola sessione. Credo che nessuno sia particolarmente soddisfatto del livello di aderenza. Se guardate gli on-board delle altre monoposto, vi rendete conto che nessuno si sta divertendo molto alla guida. Dobbiamo trovare ancora un po' di prestazione per fare un passo avanti”.

Le difficoltà descritte da Verstappen sono in parte comuni a tutte le squadre. I 2.250 metri di altitudine di Città del Messico riducono drasticamente la densità dell'aria, limitando il carico aerodinamico anche quando le monoposto utilizzano configurazioni da massimo carico. Una situazione resa ancora più estrema dalle caratteristiche delle vetture 2026, che già in condizioni normali generano meno deportanza rispetto alla precedente generazione.

“Si scivola ancora di più e bisogna essere molto pazienti nella guida - ha confermato Max - personalmente non è la situazione più divertente, ma è una sfida diversa dalle altre. Bisogna cercare di comprenderla meglio”.

Pierre Waché, direttore tecnico Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Waché: il problema è nel bilanciamento

Al di là delle difficoltà legate alle condizioni del circuito, la Red Bull ha identificato un problema specifico nel comportamento della RB22. Waché ha spiegato che la monoposto non offre una risposta sufficientemente omogenea nelle diverse fasi di percorrenza delle curve, rendendo complicato per Verstappen trovare il giusto equilibrio.

“Al momento il bilanciamento tra avantreno e retrotreno è un po' scollegato - ha spiegato il direttore tecnico - abbiamo un comportamento dell'anteriore in frenata, poi interviene il posteriore nella fase di inserimento e nuovamente l'anteriore al punto di corda. È una situazione che dobbiamo cercare di correggere per domani”.

Il problema descritto da Waché riguarda quindi la continuità della risposta della monoposto nel passaggio dalla frenata all'inserimento e successivamente alla percorrenza. Una caratteristica particolarmente importante sul circuito messicano, dove la ridotta aderenza amplifica le difficoltà di gestione del trasferimento di carico e richiede grande precisione al pilota.

Il lavoro previsto durante la notte è stato concentrato soprattutto sull'assetto, ma con un compromesso da rispettare: migliorare il comportamento della vettura sul giro secco senza compromettere la competitività sulla distanza.

Ayumu Iwasa, Red Bull Racing

Foto di: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

“Credo che potremo intervenire attraverso il setup - ha confermato Waché - come sempre bisogna trovare un equilibrio tra le prestazioni sul giro singolo e quelle nei long-run. Se cerchiamo di correggere il bilanciamento in configurazione da qualifica, dobbiamo essere sicuri di non peggiorare quello da gara”.

A complicare ulteriormente il lavoro dei tecnici è intervenuto il danno aerodinamico subito dalla monoposto di Verstappen durante la seconda sessione. La rottura di un elemento nella zona laterale del fondo ha comportato una perdita di carico, alterando i riferimenti necessari per valutare gli interventi sull'assetto.

"Abbiamo perso aderenza complessiva - ha chiarito Waché - dalle analisi il danno ha influenzato il bilanciamento sia all'anteriore sia al posteriore. Non possiamo sapere con assoluta precisione quanto abbia inciso, ma è chiaro che ha condizionato il livello di grip e la fiducia che il pilota può avere nella macchina. Vedremo domani, quando il fondo sarà riparato, quanto migliorerà il comportamento della vettura”.

È un passaggio importante nella lettura del venerdì Red Bull. Le difficoltà evidenziate da Verstappen non possono essere attribuite interamente al danno, visto che Waché ha individuato anche un problema di assetto, ma allo stesso tempo i dati raccolti nella seconda sessione non rappresentano fedelmente il potenziale della RB22.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Gomme, temperature e una simulazione di gara da interpretare

Anche sul fronte delle simulazioni di gara la Red Bull ha concluso la giornata con indicazioni parziali. Il problema alla monoposto di Verstappen ha complicato il confronto con gli avversari, mentre le condizioni della pista hanno introdotto un'ulteriore variabile.

Waché ha sottolineato come la temperatura dell'asfalto sia diminuita di oltre dieci gradi nel corso della seconda sessione, rendendo le simulazioni sulla distanza poco rappresentative delle condizioni che le squadre potrebbero incontrare domenica.

“Le gomme si surriscaldano chiaramente nell'ultimo settore - ha spiegato - ma durante la FP2 la temperatura della pista è scesa di oltre dieci gradi. Per questo motivo i long-run non sono stati molto rappresentativi di quello che vedremo in gara. Dovremo prestare molta attenzione a questo aspetto, perché con temperature più elevate la gomma media potrebbe essere una scelta migliore”.

Un'indicazione interessante anche alla luce delle prestazioni mostrate dalla Ferrari. Charles Leclerc ha completato la simulazione di gara più convincente utilizzando pneumatici medi, mentre diversi avversari hanno lavorato con le soft. Le differenze tra le due mescole sono apparse contenute, ma la gestione termica potrebbe modificare il quadro nella giornata di domenica.

La Red Bull dovrà quindi valutare attentamente le modifiche da apportare alla monoposto, cercando di migliorare il bilanciamento senza aumentare lo stress sugli pneumatici, soprattutto nella parte conclusiva del giro.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

Ferrari riferimento nel lento, ma Red Bull non è lontana

Il confronto con la Ferrari è stato uno dei temi centrali nelle valutazioni di Verstappen e Waché. Entrambi hanno riconosciuto la competitività della SF-26, individuando nelle curve lente il principale punto di forza della monoposto di Maranello.

“Negli ultimi weekend sono già stati i più veloci in diverse sessioni - ha osservato Verstappen - questo è un circuito dove serve ancora più prestazione nelle curve lente, quindi normalmente dovrebbe essere una pista favorevole a loro".

Waché è stato ancora più esplicito nell'indicare la Ferrari come riferimento tecnico del weekend. “Credo che nelle curve lente siano chiaramente al vertice fin dall'inizio dell'anno. Hanno molto carico aerodinamico in quelle condizioni. Vedremo cosa riusciremo a estrarre dalla nostra macchina. Non penso che siamo lontani e spero che potremo sfidarli".

Il direttore tecnico ha invece escluso particolari anomalie nel funzionamento della power unit Red Bull, impegnata per la prima volta nelle condizioni estreme di altitudine di Città del Messico. Un elemento rassicurante in un weekend nel quale il rendimento del motore e la gestione delle temperature rappresentano due delle sfide tecniche più impegnative.

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