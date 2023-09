F1 | Verstappen: "Buoni miglioramenti, domani obiettivo vittoria"

Un secondo posto che lascia buone sensazioni per domani. Nonostante le poche parole, è un Max Verstappen comunque soddisfatto quello che si è presentato ai microfoni al termine delle qualifiche ufficiali, concluse con il secondo miglior tempo di giornata alle spalle del solo Carlos Sainz, capace di battere l’olandese per soli 13 millesimi.

Il pilota della Red Bull prenderà quindi il via della corsa a sandwich tra le due Ferrari, una posizione comunque invitante per provare ad andare a caccia della vittoria nel GP d’Italia e del decimo successo consecutivo, che lo porterebbe ancor di più nell’olimpo di questo sport.

Durante le libere del venerdì, Verstappen aveva lavorato intensamente sulle configurazioni aerodinamiche a disposizione, partendo prima dalla soluzione più carica in assoluto per poi andare nella direzione nel tardo pomeriggio, su un’ala con il flap del DRS più scarico anche di quello testato da Sergio Perez. Una scelta dovuta anche per non rimanere troppo esposti alle alte velocità di punta registrate dalla Ferrari, pur sapendo di avere comunque una buona velocità di percorrenza nelle curve.

I primi tre qualificati Max Verstappen, Red Bull Racing, l'uomo della pole Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Ciononostante, era chiaro che mancasse ancora qualche dettaglio a livello di set-up, togliendo un pizzico di fiducia al due volte campione del mondo. Nella nottata, assieme agli ingegneri si è lavorato intensamente per migliorare la vettura, fino ad arrivare alla seconda posizione finale.

“Sì, è andata bene. Penso che abbiamo fatto dei buoni miglioramenti rispetto a ieri e in qualifica si vedeva che ogni sessione di qualifica era molto combattuta. Quindi sono contento di essere arrivato secondo oggi”, ha detto Verstappen sottolineando di essere comunque soddisfatto del risultato, soprattutto tenendo a mente di aver effettuato il tentativo conclusivo senza scia e di quanto siano compatti i distacchi tra i primi tre posti.

L'olandese ha detto di non essere rimasto sorpreso dalle Ferrari, sottolineando anche la loro scelta in termine di configurazione aerodinamica: "Non sono sorpreso, sono andati forte anche l'anno scorso. Inoltre, se si guarda alla loro ala posteriore, sembra che sia abbastanza ben ottimizzata per Monza, mentre la nostra ala, soprattutto sul giro singolo, non è forse la migliore. Ma in gara dovrebbe andare meglio, quindi niente di sconvolgente, a dire il vero".

Generalmente il punto di forza della RB19 non è la qualifica, dove quest’anno è stata battuta in altre due occasioni, ma il ritmo gara e Verstappen è certo di poter puntare alla vittoria, magari sfruttando un momento favorevole già alla partenza: “Ovviamente domani cercheremo di vincere la gara. Di solito abbiamo una macchina veloce [sulla lunga distanza]. Ma prima godiamoci la giornata di oggi e poi mi concentrerò su domani”.