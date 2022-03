F1 | Verstappen: "Bene la Red Bull, Ferrari molto vicina"

Carica lettore audio

Dopo aver chiuso l’ultima giornata di test con il miglior crono assoluto, Max Verstappen ha deciso di ripetersi anche oggi al termine della seconda sessione di libere del GP del Bahrain.

Il campione del mondo, dopo aver ottenuto il quinto riferimento al mattino, ha dato un primo assaggio delle qualità della Red Bull RB18 fermando il cronometro sul tempo di 1’31’’936 e diventando così l’unico in pista a scendere sotto il muro dell’1’32’’.

La monoposto disegnata da Adrian Newey ha confermato le ottime qualità già ammirate la scorsa settimana mostrando un ottimo equilibrio ed a dare conferma di queste sensazioni è stato lo stesso Verstappen.

“La macchina va bene. Ovviamente aver già girato su questa pista per i test rappresenta un vantaggio, ma mi sono sentito a mio agio” ha dichiarato il campione del mondo. “Abbiamo provato un po' di cose e sembrano funzionare tutte. È stata una giornata abbastanza semplice e senza intoppi e sono davvero felice di questo”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

La Red Bull, almeno con l’olandese, è sembrata incisiva sia in simulazione qualifica che in simulazione gara, ma Verstappen ha voluto spostare l’attenzione sulla Ferrari. Secondo il campione del mondo la F1-75 non è per nulla distante dalla Red Bull.

“La vettura sia è comportata bene sia nei long run che sul giro secco. Sono soddisfatto, ma si può vedere come la Ferrari stia spingendo forte e sia molto vicina. È emozionante. Dobbiamo vedere cosa accadrà domani quando tutti useranno la mappatura più spinta di motore per vedere davvero dove siamo”.

La delusione di questo primo venerdì di libere è stata senza dubbio la Mercedes. La W13 è sembrata ancora lontana da uno stato di forma ottimale, come confermato anche da George Russell, ma Verstappen non è sembrato stupito da queste difficoltà anche se ha predicato prudenza prima di trarre giudizi affrettati.

“Tutti, al momento, non hanno girato in modalità da qualifica, nemmeno la Mercedes. Non sono sorpreso di vederla dietro ma, come ho detto, dobbiamo aspettare domani per vedere i veri valori”.

Guardando la classifica dei tempi della seconda sessione di Libere si può notare come in 1’’2 siano racchiuse 10 vetture. Che l’obiettivo voluto dalla FIA e dalla F1 di avere più vetture in lotta per la vittoria sia stato raggiunto? Max se lo augura…

“Credo sia un bene che ci siano dei valori così ravvicinati, è quello che tutti volevano. Penso che con il tempo i divari si ridurranno ulteriormente e ritengo sia un bene per la F1”.