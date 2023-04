F1 | Verstappen: "Bella Pole, ma che fatica con le gomme"

Carica lettore audio

Altra zampata epocale di Max Verstappen, che nelle Qualifiche del Gran Premio d'Australia ha ottenuto l'ennesima Pole Position grazie ad una prestazione ancor più bella del solito, in una Q3 che fino al suo ultimo tentativo era stata tiratissima.

L' "Olandese Volante" per alcuni momenti si era visto costretto a rincorrere le Mercedes, ma è stato con il giro finale che ha dato una stoccata a tutti, abbassando di oltre mezzo secondo il precedente limite e centrando il primato in 1'16"732.

Il Campione del Mondo appare più soddisfatto del solito quando scende dalla Red Bull #1, a suo dire non propriamente perfetta e competitiva nello sfruttare le gomme Pirelli come avrebbe voluto.

"L'ultimo tentativo è stato molto buono, anche se per tutto il fine settimana è stato difficile portare le gomme nella giusta finestra di temperatura che consentisse di spingere fin da subito", afferma l'alfiere di Milton Keynes.

"Mancava aderenza, probabilmente per la natura dell'asfalto nuovo. Ce ne siamo accorti fin dalle Libere e fare due giri qui è sempre una scommessa, specialmente arrivare alla temperatura giusta nel primo settore, si corrono tanti rischi. Purtroppo non è cosa che dipende molto da noi, ma è così per tutti e in Q3 tutto ha funzionato bene. Sono molto contento del mio giro e di essere in Pole Position".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Mentre la Qualifica si è rivelata più complicata del previsto, Verstappen ha la consapevolezza che partire davanti sul tracciato dell'Albert Park è un vantaggio notevole vista la natura della pista, con le W14 di George Russell e Lewis Hamilton a braccarlo in seconda e terza piazza, senza dimenticare un Fernando Alonso che ha chiuso quarto al volante dell'Aston Martin.

"Non vedo l'ora che sia domani per correre la gara. Preoccupato per l'affidabilità? Francamente no, durante la sessione ho parlato con gli ingegnei, ma sono tutti dialoghi mirati ad affinare la vettura e continueremo a farlo. L'unico problema riscontrato è che per poco non colpivo un uccello e sono stato fortunato ad evitarlo, ma sono cose che possono accadere sui tracciati cittadini".

"Penso che per la gara di domani abbiamo una buona auto, anche se con le gomme sarà difficile riuscire a non usurarle troppo e a sfruttarle al meglio. Abbiamo fatto un long-run nelle Libere 3, ma il fatto di essere competitivi gira tutto attorno al portare in temperatura le coperture".

"Sicuramente sarà un Gran Premio interessante, qui oltre al degrado potrebbe entrare in gioco la Safety Car. Insomma, ci sono tanti fattori che possono condizionare la gara, ma confido nel pacchetto e vorrei salire di nuovo sul podio qui, ma magari su un gradino diverso stavolta".