F1 | Verstappen avrebbe potuto vincere? Tre episodi hanno cambiato la gara della Red Bull

La Red Bull vista a Spielberg è probabilmente la notizia tecnica più importante emersa dall’ottavo weekend della stagione. Per la prima volta nel 2026 la squadra di Milton Keynes è tornata a lottare concretamente per la vittoria, riportando Max Verstappen tra i protagonisti assoluti. “Non capita spesso di riuscire a ridurre il distacco di oltre un secondo in poche gare – ha commentato con orgoglio Laurent Mekies – e la stagione è ancora lunga. Sappiamo che il recupero non è completato, perché anche la concorrenza continuerà a portare aggiornamenti, ma è molto impressionante essere arrivati a un passo dal gradino più alto del podio”.

Quel passo mancante per la conquista del primo successo stagionale è stato oggetto di analisi dopo il Gran Premio d’Austria, concluso da Verstappen a poco più di un secondo da Russell. Anche tra gli avversari diretti c’è chi è convinto che gli strateghi della Red Bull abbiano perso un’opportunità, non riuscendo a cogliere una finestra che avrebbe effettivamente potuto lanciare Verstappen verso il suo quinto successo austriaco. Il pacchetto di novità tecniche portato a Spielberg ha funzionato, superando anche le aspettative della squadra sul fronte del tempo solitamente necessario per arrivare a sfruttare al meglio una nuova configurazione.

L’opportunità che avrebbe potuto consentire a Verstappen di superare in pista Russell ha preso forma a partire dal giro 40, quando Max si è portato a meno di un secondo e mezzo dalla Mercedes. Per tre giri gli strateghi della Red Bull hanno avuto la possibilità di giocare la carta dell’undercut, molto efficace a Spielberg, ma a entrare in pit lane per primo è stato Russell, richiamato al termine del giro 43. Verstappen a quel punto è rimasto in pista, fermandosi al giro 49 e uscendo dai box a undici secondi da George.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto di: Mark Thompson / Getty Images

Dopo la gara Mekies non ha escluso il potenziale errore commesso dagli strateghi nel mancato tentativo di undercut. “È difficile dirlo, dovremo analizzare tutto con calma”, ha spiegato. Se la manovra fosse andata a segno, per Russell non sarebbe stata una passeggiata sopravanzare Verstappen. Per Max non ci sarebbe stato nulla da perdere: la chance di poter far suo il successo nella tappa di casa della Red Bull sarebbe valsa tutti i rischi del caso, rischi che Russell non può permettersi di prendere considerando la sua posizione nella classifica generale.

C’è anche un’ulteriore considerazione sul weekend Red Bull. L’incidente in cui Verstappen è incappato nell’ultimo giro di qualifica gli è costato due posizioni sulla griglia di partenza, facendolo scivolare dietro il tandem Ferrari. E proprio una Ferrari, quella di Lewis Hamilton, gli è costata molto tempo nelle fasi iniziali della corsa, quando tra i due c’è stato un lungo duello arrivato ai ferri corti. Max è rimasto alle spalle di Hamilton dal secondo all’undicesimo passaggio, accumulando un ritardo di sei secondi da Russell. “La posizione di partenza ha avuto un peso – ha concluso Mekies – e credo che abbiamo pagato un po’ il prezzo di aver preso il via dalla terza fila. In ogni caso, è un passo nella giusta direzione per tutta la squadra”.