F1 | Verstappen: "Annata straordinaria con un finale emozionante"

Così come in altre diciotto occasioni, anche l’ultimo Gran Premio della stagione si è concluso con la vittoria di Max Verstappen, dominatore incontrastato di un mondiale concluso con numerosi record, tra cui i 575 punti finali. Un anno impressionante, che ha pochi eguali nella storia della Formula 1 e che, forse, sarà irripetibile in futuro. Ciò che è certo è che il successo ad Abu Dhabi rappresenta la ciliegina sulla torta, il modo migliore per concludere un campionato vinto con diversi mesi di anticipo.

L’unico vero momento di tensione lo si è visto alla partenza, dove Charles Leclerc aveva tentato l’attacco in più occasioni, provando a farsi vedere negli specchietti dell’olandese sia in curva uno che alla staccata di curva sei, ma senza riuscire a trovare il sorpasso.

Dopo aver cercato di gestire gli pneumatici nel primo stint, soprattutto nelle curve veloci del primo settore, nel momento in cui è passato sulle gomme più dure il gap sugli inseguitori si è iniziato ad ampliare in maniera importante, fino a raggiungere i nove secondi nel momento della seconda sosta proprio di Leclerc, il quale in quel momento si trovava ancora alle spalle del tre volte campione del mondo.

La scelta della Red Bull di posticipare la seconda sosta, ritardando il pit stop di otto giri, ha poi permesso al monegasco della Ferrari di richiudere momentaneamente il gap a cinque secondi. Tuttavia, al di là del risultato cronometrico, lo stesso pilota del Cavallino in realtà sapeva che non vi sarebbe stata storia per la vittoria, concentrando le proprie attenzioni sulla lotta per il secondo posto nel mondiale costruttori, poi ottenuto dalla Mercedes grazie al podio conquistato da George Russell.

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1a posizione

In un ultimo stint in tranquillità, Verstappen ha poi riallungato il proprio vantaggio su Leclerc a circa quindici secondi, quantomeno prima che il monegasco decidesse di lasciar passare di proposito Sergio Perez per dargli la chance di allungare su Russell recuperando i cinque secondi inflitti per un precedente contatto su Norris.

Alla fine, sul traguardo sono partiti i festeggiamenti, inclusi i donut sul lungo rettilineo, con i ringraziamenti anche nei confronti della Red Bull per l’annata straordinaria: “È stata una stagione incredibile. Il giro di rientro è stato un po' emozionante. Era l'ultima volta che mi sedevo in questa macchina, che mi ha dato molto. Quindi, naturalmente, sono molto orgoglioso di vincere anche qui, all'ultima gara. Ma devo dire un grande grazie a tutti quelli della Red Bull. È stato un anno incredibile. Sarà difficile fare di nuovo qualcosa di simile, ma ci siamo sicuramente divertiti qui”, ha spiegato il tre volte campione del mondo, pensando anche che sarebbe stata l’ultima volta sulla RB19 dei record, dato che non prenderà parte ai test post-stagionali.

“Sarà molto difficile avere un'altra stagione come questa, lo sappiamo. Naturalmente si vuole sempre fare meglio, ma a volte fare meglio non significa solo vincere le gare e potenzialmente vincere un campionato. Ma vedremo. Stiamo lavorando duramente per il prossimo anno per avere di nuovo una macchina molto competitiva. Sicuramente tutti gli altri team in circolazione vorranno provare a batterci nella prossima stagione e noi siamo pronti alla battaglia, ma nel frattempo ci godremo un po' anche quest'anno”, ha aggiunto Verstappen. Da tempo la Red Bull ha spostato il suo focus su quella che sarà la RB20: la stagione 2023 si è appena conclusa, ma dietro le quinte la caccia al 2024 è già aperta.