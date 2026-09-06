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F1 | Verstappen lancia l'allarme: la RB22 saltella "come un canguro" e Red Bull non riesce a risolvere il guaio

Max ha raccontato di avere avuto un problema all'asse posteriore durante le qualifiche di Monza ed è da tempo che questo si verifica. Lui dice di sapere dove sia il guaio, ma il team non è ancora riuscito a risolverlo e la RB22 saltella molto nei tratti lenti.

Giacomo Rauli
Giacomo Rauli
Pubblicato:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Ho meno potenza di una Fiat Punto!". Di per sé, questo team radio fatto ieri da Max Verstappen durante le qualifiche del Gran Premio d'Italia potrebbe meritare l'albo d'oro dedicato alle frasi più forti mai sentite negli ultimi anni in Formula 1. Ma questa sentenza è stata inevitabilmente sormontata da ciò che il 4 volte campione del mondo ha raccontato alla fine delle prove ufficiali di Monza.

Il pilota della Red Bull ha concluso al sesto posto, staccato di 284 millesimi dal poleman Pierre Gasly. Successivamente è stato promosso al quinto grazie alla penalità comminata a Oscar Piastri, ma la fila di partenza rimarrà la terza. 

A preoccupare Max, però, è stato l'ennesimo problema avvertito e che sembra affliggere in modo quasi cronico il retrotreno della sua monoposto. Tutto questo genera saltellamenti estremamente fastidiosi soprattutto nella parte lenta delle piste.

"A volte abbiamo dei componenti sulla macchina che si rompono oppure si bloccano. È una sensazione che ho provato piuttosto spesso nel corso della stagione"; ha detto Max. "A volte succede durante le prove libere e allora puoi ancora sistemare il problema per il giorno successivo. A volte succede durante la gara, come mi è capitato in Austria, e questa volta è successo tra le FP3 e le qualifiche".

"Questo è almeno uno dei miei problemi. Appena sono uscito per le qualifiche, qualcosa sulla macchina si è guastato di nuovo, quindi è una cosa di cui siamo consapevoli e che si verifica più spesso durante l’anno. Il problema è che ci fa perdere tempo sul giro nelle curve a bassa velocità, dove la macchina inizia semplicemente a saltellare molto più di quanto dovrebbe, come un canguro, e non hai il controllo della vettura. In quel modo non puoi essere consistente nella guida. Quindi sì, sui dossi e sui cordoli la macchina non assorbe più le asperità come dovrebbe, perché in realtà ero molto contento della macchina".

Verstappen, per altro, pensa di sapere dove sia il problema, ma non ha le competenze per risolverlo. Il lavoro fatto dal team dopo i primi turni di libere ha migliorato molto la macchina. Ma il guasto ha compromesso tutte le modifiche, rendendo molto difficile la guida.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto di: Mark Thompson / Getty Images

"Io so dove si trova il problema, ma non sono l’ingegnere che può poi risolverlo. Ho anche qualche idea, ma è una cosa con cui ho a che fare ormai da anni".

"Abbiamo fatto un grande passo avanti, soprattutto in FP3, perché rispetto a ieri abbiamo migliorato parecchio. La macchina era in una finestra di funzionamento molto migliore e, nel complesso, penso che anche oggi fosse in una finestra molto migliore. Però, quando non hai più il controllo dell’assetto e la macchina continua a saltellare come un canguro, non puoi essere costante e, sinceramente, è un peccato non riuscire a ottimizzare le nostre prestazioni".

"Dobbiamo riuscire a cambiare qualunque sia il componente che sta dando problemi, perché altrimenti sarà piuttosto difficile correre in queste condizioni".

Il punto, in casa Red Bull, è che il problema palesatosi ieri sulla RB22 numero 3 è noto da tempo, ma non è ancora stato risolto. E questo ha portato Verstappen a lamentarsi in modo diretto.

"Il team mi ascolta e sta anche cercando di risolverlo, ma al momento non ci sta riuscendo. In alcuni weekend ne risenti meno perché percorri meno i cordoli e subisci meno di quegli impatti molto duri. A Zandvoort non ho completato nemmeno un giro, quindi non sai mai come si sarebbe evoluta la situazione nel resto della gara. Ma sì, succede molto spesso".

"Non mi sorprende nemmeno più. Quasi ogni weekend, nel corso della stagione, succede qualcosa che va storto. Ovviamente, voglio sempre ottenere il massimo e, se non ci riesci perché succede continuamente qualcosa, è naturale che mi arrabbi ancora. Ma, d’altra parte, tanto non stai lottando per il campionato, quindi devi semplicemente cercare di mettere le cose un po’ nella giusta prospettiva".

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