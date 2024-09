F1 | Verstappen: "Abbiamo ribaltato la RB20 e ora posso vincere"

Il sussulto che non t'aspetti. Max Verstappen non vuole cedere e lasciare nulla al caso e la strepitosa qualifica di Singapore è l'ennesimo capolavoro del tre volte iridato della Red Bull.

Dopo un venerdì a dir poco disastroso, la Red Bull ha ribaltato l'assetto della RB20 numero 1 e l'ha riportata tra le prime. Il resto lo ha fatto Verstappen, grazie a un giro velocissimo ma accorto a sufficienza per evitare track limit che avrebbero potuto cancellargli il giro nell'unico tentativo che i piloti hanno avuto a disposizione in Q3 dopo l'incidente di Carlos Sainz.

E dire che, proprio Verstappen, si era visto cancellare un ottimo giro proprio per via dell'incidente di Sainz, finito a muro davanti a lui mentre era intento a effettuare le ultime curve del giro lanciato.

"Tutte le qualifiche sono andate piuttosto bene per noi, siamo riusciti a migliorare la macchina tentativo dopo tentativo dalle Libere 3 e sono felice di essere in prima fila se guardiamo da dove eravamo partiti ieri", ha detto un Max visibilmente soddisfatto al termine delle Qualifiche sul Marina Bay Street Circuit.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 Foto di: Alastair Staley / Motorsport Images

"La Q2 è stata dura, poi mi è stato cancellato il tempo in Q3 per le doppie bandiere gialle. Sapevo di avere un tentativo e tutti ne avremmo avuto uno, per cui ho preferito non strafare e sono molto contento della seconda posizione, la accolgo molto volentieri".

Mettere nella giusta finestra le gomme è stato un problema per tutti i team. Max, invece, lo ha fatto molto bene, sfruttandole perfettamente e domani potrà partire accanto a Lando Norris, il suo rivale per il titolo.

"E' sempre molto difficile con le gomme, perché possono farti perdere o guadagnare molto tempo. Oggi è andata bene per le nostre qualifiche. Siamo qui, secondi, domani sarà difficile prevedere come andranno le cose, perché qui succedono tante cose, ma pensiamo di avere le nostre possibilità di vincere".