F1 | Verstappen: "Abbiamo faticato, ma provavamo delle novità"

Le alte temperature registrare nella prima giornata del weekend del Paul Ricard hanno messo in crisi la Red Bull? Se si guarda alla classifica dei tempi della seconda sessione di libere si potrebbe pensare che le RB18 di Max Verstappen e Sergio Perez siano costrette ad affrontare un fine settimana in difesa, ma c’è altro da guardare oltre ai cronologici.

Max, infatti, ha chiuso il secondo turno del venerdì con il terzo tempo in 1’33’’077, primo pilota a non scendere sotto il muro del’1’33’’ ed in ritardo dal riferimento firmato Carlos Sainz Jr. di ben mezzo secondo.

Se ci si concentra sul passo gara, invece, la Red Bull, almeno quella di Verstappen, sembra essere la monoposto di riferimento. Il campione del mondo, infatti, è riuscito ad ottenere tempi interessanti e costanti, ma via radio ha chiesto al team di volersi concentrare sul giro secco per evitare di dover prendere il via della gara dalla seconda fila.

A fine turno Max non ha nascosto un minimo di delusione per una giornata che ha presentato qualche imprevisto di troppo. L’olandese, infatti, si è spesso lamentato di un sottosterzo marcato che non si è mai sposato con il suo stile di guida.

“Nelle FP2 abbiamo faticato un po', non siamo riusciti a trovare il bilanciamento che volevamo, ma stavamo provando anche alcune novità sulla vettura. Adesso analizzeremo tutti i dati e domani cercheremo di essere più vicini rispetto a quanto visto oggi”.

Nonostante un pizzico di amarezza per un venerdì non propriamente lineare, Verstappen ha ammesso di essere soddisfatto con il passo gara anche se domenica sarà fondamentale la gestione delle gomme su un tracciato particolarmente esigente con le Pirelli.

“I long run non sono andati così male, ma le gomme con questo caldo sono davvero difficili da valutare. Sappiamo, però, che c’è un bel po' di lavoro da fare”.

“Questa pista è molto dura sulle gomme e non è possibile fare un paragone con quanto accaduto in Austria. In generale serve qualche giro in più per provare a capire meglio la situazione”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Decisamente più deluso Sergio Perez al termine di questo venerdì francese. Il messicano, infatti, non è mai riuscito a brillare sia nelle FP1 che nelle FP2, ed ha chiuso il secondo turno della giornata con un modesto decimo tempo dopo aver anche bocciato il nuovo fondo provato sulla sua monoposto.

“Non sono stato a mio agio con la vettura e credo che ci sia molto lavoro da fare questa sera per cercare di massimizzare il potenziale in vista delle qualifiche e della gara”.

Le difficoltà patite da Checo sul giro secco, tuttavia, potrebbero non ripetersi in gara. Il messicano si è detto consapevole della grande mole di lavoro che attende i suoi ingegneri nel briefing odierno per trovare il bandolo della matassa.

“Ho avuto degli stint molto brevi con le gomme soft. Speriamo di riuscire a mettere tutto insieme domani e di trovarci in lotta”.