F1 | Verstappen: "A Jeddah faticavo a respirare normalmente"

A due settimane dal weekend di Jeddah, Max Verstappen è tornato sulle difficoltà che hanno preceduto e condizionato la sua trasferta in Arabia Saudita. Dopo aver disertato la conferenza stampa del giovedì (avendo posticipato il suo arrivo a Jeddah), Verstappen ha iniziato l’attività in pista accusando subito dei problemi di stanchezza, che ha volutamente mascherato per l’intero weekend.

“La settimana prima del Gran Premio sono stato davvero male – ha confessato Max - riuscivo a malapena a camminare e sembrava che mi mancasse un polmone. Poi le condizioni sono migliorate e quando sono arrivato a Jeddah mi sentivo bene, ho pensato che fosse tutto a posto. Ma quando sono salito in macchina in FP1 dopo un giro lanciato mi sono reso conto di aver bisogno di due giri ad andatura ridotta per riprendere a respirare normalmente. E così è stato nel resto del fine settimana, ed è stata la prima volta in cui mi sono ritrovato in un weekend di gara limitato dalle condizioni fisiche, è frustrante quando sei in macchina. Ora credo che tutto sia a posto, ma purtroppo sono cose che succedono, ti prendi un virus e corri questi rischi, ma sono ottimista su questo weekend”.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen non ha grandi trascorsi a Melbourne. Solo in un’occasione, nel 2019, è riuscito a salire sul podio di Albert Park dietro Bottas e Hamilton. “Negli ultimi anni non abbiamo mai avuto dei grandi inizi di stagione – ha spiegato Max – probabilmente se avessimo fatto tappa a Melbourne nella seconda metà di campionato avremmo avuto dei riscontri migliori, ma di sicuro quest’anno ho bisogno di portare a casa un buon risultato. Ovviamente so che abbiamo buone possibilità, ma dobbiamo lavorare bene durante tutto il fine settimana”.

Max ha poi parlato della possibilità che Alonso possa presto tornare alla vittoria, che per Fernando sarebbe il successo numero 33, numero che resta il preferito di Verstappen anche se momentaneamente accantonato per ‘indossare’ il numero 1 del campione del mondo. “Fernando avrebbe dovuto vincere molte più gare di quante ne abbia vinte – ha commentato - penso che meriti molto più di quanto ha ottenuto e… sì, sarei abbastanza felice di vederlo vincere la sua gara numero 33, e in un certo senso mi piacerebbe vederlo vincere anche di più”.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team e Max Verstappen, Red Bull Racing durante la conferenza stampa Photo by: Motorsport Images