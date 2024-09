F1 | Vasseur: "Sono soddisfatto, ma siamo tutti molto vicini"

La Ferrari ha iniziato il fine settimana di Monza con due buone sessioni. Carlos Sainz e CHarles Leclerc sono rimasti nelle prime posizioni, lasciando intravedere cose interessanti anche per quanto riguarda il passo gara.

Al termine della giornata il team principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1, toccando diverse tematiche tra cui anche l'esordio di Andrea Kimi Antonelli.

Vasseur, che fotografia lasciano queste prime due sessioni di prove libere a Monza?

"Siamo tutti molto vicini. Poi nel gruppo ci sono tutte e due le Red Bull, e di solito ne vediamo solo una nelle prime posizioni. Ci aspettavamo una situazione simile davanti e dobbiamo tenere a mente che la pista migliorerà tanto".

E' soddisfatto di quanto visto?

"Sono soddisfatto di oggi. E' buono avere due vetture nelle prime posizioni. Il bilanciamento era buono e ci siamo. Sappiamo perfettamente che da oggi a domenica sera la strada è molto lunga. Il weekend è in bilico per tutti, è difficile rimanere davanti tutto il tempo. Dovremo mantenere la mente aperta per cercare di riuscirci".

Secondo lei come si stanno comportando gli aggiornamenti che avete portato qui a Monza?

"Qui abbiamo portato un fondo e l'ala specifica per Monza. Monza non è la pista migliore per capire come andiamo, ma se andiamo bene qui penso proprio che andremo bene anche da altre parti. Ogni piccola aggiunta potrà fare la differenza".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Foto di: Andy Hone / Motorsport Images

Oggi il graining è stata una sorpresa. Lo sarà anche fino a domenica?

"Il graining potrebbe cambiare le cose. Ma il miglioramento della pista dovrebbe ridurlo. Difficile dirlo ora, ma credo che tra oggi e domenica faremo grossi passi avanti. Non so se sarà sufficiente per eliminarlo, ma miglioreremo tutti da questo punto di vista".

Abbiamo visto tanti approcci diversi nei long run...

"Oggi abbiamo visto diversi approcci nella partenza dei long run, ma non si può essere così estremi facendo un giro d'introduzione della gomma più lento di 2 secondi (si riferisce a Hamilton, ndr), non è rappresentativo. Se perdi così tanto nei primi giri perdi 4-5 posizioni. Noi preferiamo sempre farlo nella seconda parte dello stint e non spingere troppo. Però ci sono fasi della gara dove alcuni cercano di farti l'undercut o tu cerchi di fare l'undercut ad altre macchine. Quindi le situazioni sono sempre diverse e non puoi sempre permetterti di gestire le gomme. Certo, c'è sempre un modo ideale di preservare le gomme, ma non è detto che si riesca a farlo. Va anche bene spingere forte subito per capire quale sia il limite in vista della gara".

Infine, cosa pensa dell'esordio col botto di Antonelli?

"Credo che per Kimi non sia stato semplice. Ha fatto un ottimo lavoro nelle serie propedeutiche e anche in F2 sta facendo bene. Certo, debuttare qui ed entrare in pista con le Soft forse non gli ha fatto bene, ma non bisogna trarre conclusioni dopo una sola sessione. Ho letto già tanti commenti dopo due giri in cui era in testa e lo dipingevano come una star. Non è semplice partire in F1. Sta facendo tanti giri al simulatore, ma la pressione in F1 è diversa".