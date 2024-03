F1 | Vasseur: "Situazione chiara. Dobbiamo spingere sullo sviluppo"

Per un John Elkann soddisfatto di quanto la Ferrari sta mostrando in questo avvio di stagione, c'è un Frédéric Vasseur forse più pragmatico e con uno sguardo al futuro della stagione 2024 che ha visto la Rossa confermarsi seconda forza in Formula 1, ma ancora distante dalla Red Bull sebbene il divario rispetto allo scorso anno sia sceso in maniera vistosa.

Al termine del Gran Premio d'Arabia Saudita il team principal della Ferrari si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare il fine settimana del team di Maranello, ma anche per spiegare quale sarà la strada da seguire nelle prossime settimane per le ambizioni di una squadra che è tornata a giocare un ruolo importante sin dal via del 2024.

Vasseur, come giudica la gara d'esordio in Formula 1 di Oliver Bearman?

"Credo che Oliver abbia fatto un'ottima gara. Ha dovuto gestire tante cose, soste ai box, partenza, ma è filato tutto liscio e ha fatto un ottimo lavoro. E' stato molto bravo anche a tenere a bada Norris e Hamilton che stavano rimontando con gomme Soft nuove. E' riuscito a crescere ulteriormente, a migliorare giro dopo giro. Sono felice per lui e per la Ferrari Driver Academy. Ha fatto davvero un ottimo lavoro oggi".

E' soddisfatto di ciò che la Ferrari ha fatto vedere in questo avvio di stagione?

"Nel complesso abbiamo fatto un bel passo avanti in termini di degrado. Però dobbiamo fare un passo avanti in termini di prestazione. Siamo a 2-3 decimi dalla Red Bull in qualifica e abbiamo un ritardo più grande sul passo gara, 4-5 decimi. Appena abbiamo pista libera abbiamo un bel passo, però non è sufficiente. Ne dovremo fare un altro. Ma dobbiamo tenere a mente che lo scorso anno a Jeddah eravamo a un secondo e mezzo dai migliori. Ora siamo a 4-5 decimi. E' un bel passo avanti, la stagione è lunga e avremo altre occasioni".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20, Oscar Piastri, McLaren MCL38 Foto di: Sam Bloxham / Motorsport Images

Vedendo i giri più veloci di Leclerc e Bearman arrivati a fine gara, non siete stati un po' troppo conservativi con le gomme durante i 50 giri?

"Siamo stati cauti con le gomme perché siamo stati costretti a rientrare troppo presto dopo il primo stint, circa 7-8 giri). A quel punto sapevamo che avremmo dovuto gestire le Hard per oltre 40 giri. Credo sia stata la scelta giusta. Norris ha fatto il contrario ma non è andata bene. Considerando che abbiamo fatto i primi giri dietro le McLaren con le Hard, abbiamo fatto bene a essere più conservativi".

Qual è il problema principale che avete riscontrato sino a ora?

"Il problema è che attualmente non siamo magici nelle velocità di punta. Abbiamo perso la posizione su Perez a inizio gara per questo motivo. E' stato difficile seguirlo con aria sporca davanti. E' una combinazione complessa. Quando uno si trova in mezzo al gruppo le cose si complicano e diventano più difficili. Abbiamo visto tante macchine che hanno fatto tanta fatica a superare, Piastri dietro Hamilton ad esempio. Red Bull ha chiaramente un vantaggio e quando Perez ha superato Charles non c'è stato più modo di lottare con loro. Abbiamo un divario di prestazione con loro, per questo dobbiamo spingere per sviluppare la macchina".

Secondo lei in Australia si avrà un quadro più chiaro dei valori in pista?

"Penso che abbiamo già visto due piste molto diverse tra loro per abrasività dell'asfalto. Credo che il quadro sia già abbastanza chiaro, perché qui abbiamo visto risultati simili a quelli della settimana scorsa. Noi abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto all'anno scorso e lo ha fatto anche la McLaren. Questo significa che dovremo concentrarci ancora su noi stessi per fare il miglior lavoro possibile e ci auguriamo di avere già Carlos con noi in macchina".