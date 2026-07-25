F1 | Vasseur: "Siamo delusi perché la pole era alla portata, ma è ancora tutto possibile"

La pole position numero dieci all’Hungaroring di Lewis Hamilton si è smaterializzata quando il pilota sette volte campione del mondo aveva parcheggiato nel parco chiuso alla posizione del numero 1. Sarebbe stato un record, ma Lando Norris gliela strappata per 12 millesimi.

Se ci aggiungiamo che il britannico rischia una penalità di tre posizioni in griglia per l’impiding a Oscar Piastri, è lecito che nel team Ferrari ci sia delusione, sebbene Charles Leclerc avrà l’opportunità di scattare domani dalla prima fila.

Fred Vasseur, comunque, resta freddo e non si lascia prendere dal pessimismo, anche se il rischio della penalizzazione di Lewis è concreto...

“Sì, c'è il rischio perché lo abbiamo avvisato troppo tardi e non Lewis ha potuto fare nulla perché era in pista al centro della curva. C'era la bandiera gialla, però non gli è arrivato il segnale”.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Cosa è successo nell'ultimo run della Q3? La Ferrari sembrava essere molto competitiva per puntare alla prima posizione al palo dell’annata...

“Penso che le prime macchine scese in pista, Verstappen, Charles e Lewis, e non ricordo chi ci fosse dietro, si sono rivelate tutte un pochino più lente rispetto al tentativo precedente. Poi c'è stato anche Russell che ha avuto un problema, non so se abbia perso qualcosa sulla pista, però la mia sensazione è che la pista fosse un pochino più lenta per l'ultimo tentativo”.

Se sarà sanzionato l'impeding di Hamilton, la strategia per domani cambierà totalmente?

“Non necessariamente perché in quel caso saremmo secondo e quinto e non secondo e terzo. Charles scalerebbe di una posizione in avanti, per cui la nostra strategia non dovrebbe cambiare molto”.

Lando ha detto che domani in gara ci sarà battaglia con la Ferrari, perché la rossa è molto forte in gara...

“Sì, abbiamo un buon passo e per questo siamo un pochino delusi dopo la qualifica, anche se il secondo e il terzo posto in griglia probabilmente sono la nostra migliore qualifica da inizio stagione. Siamo delusi perché il passo c'era dall'inizio del weekend”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

“La sessione per Charles è stata molto caotica, perché nel primo tentativo c'era traffico e nel secondo run ha avuto la bandiera gialla per il testacoda di Hadjar, per cui poi ha dovuto montare il secondo set molto presto”.

“Questa è stata una sessione molto dura per Lewis, perché era andata bene fino all’impiding con Piastri”.

Avete risparmiato un treno di soft che pensate di giocare in gara?

“Sicuramente non l'abbiamo fatta a caso, non lo vogliamo certo tenere per l'Olanda. É ovvio che lo useremo per domani”.

È l'ultima gara prima della pausa estiva: quale voto dai alla squadra?

“È un po' come a scuola: direi non male, ma avremmo anche potuto fare meglio. Però se guardiamo quello che abbiamo fatto: siamo quasi alla prima metà della stagione: anche l’anno scorso fino al Belgio avevamo faticato e dopo Spa avevamo fatto più punti della Mercedes. Questa prima parte della stagione non è stata male. Certo oggi siamo delusi, ma se guardiamo alla seconda parte del campionato dobbiamo continuare a sviluppare la macchina e a evitare gli errori. Dobbiamo spingere perché tutto è possibile. Abbiamo fatto un buon inizio, ma non è sufficiente”.

Hai chiesto ai tuoi ingegneri quanto valgono 12 millesimi di distacco dalla pole?

"E' la domanda più dolorosa per la notte...”.