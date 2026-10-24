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F1 | Vasseur: "Siamo a mezzo decimo dalla prima fila, ma in gara possiamo fare molto meglio"

Il team principal Ferrari mette in risalto il piccolo errore commesso da Charles nelle ultime due curve. Il francese accetta il risultato, ma guarda a domani dove conta che la SF-26 può giocarsela tenuto conto che ci sarà molto degrado delle gomme e la rossa sul passo sembra difendersi molto bene.

Franco Nugnes

Pubblicato: 24 ott 2026, 23:20

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Fred Vasseur, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Quella della Ferrari sembra una maledizione: la SF-26 non riesce a conquistare una pole position in questa stagione e, puntualmente, dopo aver dominato i tre turni di prove libere e aver svettato con Charles Leclerc anche in Q2 era lecito che nel team di Maranello si ambisse alla partenza al palo. E, invece, il monegasco è risultato solo quarto alla conclusione della Q3, seguito a 44 millesimi da Lewis Hamilton, quinto.

La Scuderia è rimasta con un pugno di mosche in mano, non capitalizzando quello che poteva essere il suo effettivo potenziale con l’introduzione dell’ultimo pacchetto di aggiornamento.

L’attacco alla settima pole position di Kimi Antonelli da parte del monegasco oggettivamente non sembrava possibile, ma la prima fila conquistata da Max Verstappen è sfuggita solo per 53 millesimi di secondo, poco più di un battere di ciglia, per cui un po’ di rammarico ci sta.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Fred Vasseur non ne fa una dramma nella consapevolezza che ad Austin si può superare, ma il team principal del Cavallino non ha perso l’occasione per fare un bilancio molto crudo della situazione...

“Siamo stati i più veloci nelle prove libere e Charles ha fatto un buon giro fino alle ultime curve. Era molto più veloce rispetto al tentativo precedente, ma ha fatto un piccolo errore nelle ultime due curve. È andata come andata, ma siamo solo a mezzo decimo dalla prima fila, ma vedremo domani”.

Cosa bisognerà aspettarsi in gara considerato che la rossa non è riuscita a innescare la giusta finestra per il funzionamento delle gomme nel giro secco dopo un piccolo calo della temperatura ambiente?

“Penso che sarà un GP che presenterà delle opportunità. Faticheremo un po' per la mancanza di velocità in punta, ma il degrado delle gomme sarà importante”.

Più che guardare un piccolo errore a fine giro, è giusto analizzare il fatto che gli avversari sono in grado di fare un passo in avanti più grande nel momento decisivo della qualifica e la differenza si è vista in particolare nel secondo settore dove c’è il lungo rettilineo...

"Sì, ma ci dobbiamo concentrare su noi stessi, dobbiamo prestare attenzione a quello che siamo in grado di fare. E per questo penso che abbiamo lasciato sul tavolo parte della prestazione nelle ultime due curve, rispetto a quello che avevamo fatto prima”.

“La cosa importante, quindi, è di concentrarci su quello per correggerci. Credo che abbiamo la possibilità di fare molto meglio in gara, accettando che il risultato di oggi è questo”.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Alessio Morgese / NurPhoto via Getty Images

Sarà possibile lottare per il podio o la vittoria?

“Storicamente ad Austin la curva 1 è sempre stata difficile. Per cui concentriamoci su quello, sulla partenza, cercando di scattare bene la via, per essere in buona posizione alla curva 2. Il nostro passo è stato buono fin dall’inizio del weekend: abbiamo visto che c’è stato del degrado per cui tutto è possibile”.

Avete portato un pacchetto di aggiornamento sulla SF-26: sei soddisfatto di quello che avete mostrato?

“Sì, il potenziale in questo weekend c’era e credo che abbiamo fatto un passo avanti in termini di prestazione. Poi mettere il giro insieme è un esercizio diverso. Il potenziale c'era, ma dovremmo di sicuro fare un lavoro migliore al sabato pomeriggio, perché la macchina c’era”.

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