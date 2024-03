F1 | Vasseur: "Se svilupperemo bene come nel 2023, lotteremo con Red Bull"

Primo podio ottenuto e un quarto posto amaro sono il bottino portato a casa dalla Ferrari nella prima uscita stagionale al Gran Premio del Bahrain. Carlos Sainz è stato il primo e unico inseguitore dell'unica Red Bull realmente in lotta con gli altri, quella di Sergio Perez, mentre Charles Leclerc ha chiuso ai piedi del podio pur facendo i conti con problemi ai freni molto importanti.

Al termine della gara di Sakhir, Frédéric Vasseur è intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare la prima delle 24 gare di Formula 1 in programma nel corso di questa stagione con la Ferrari che si è dimostrata seconda forza in maniera abbastanza netta, pur avendo dovuto esprimere un potenziale parziale considerando i problemi occorsi alla SF-24 numero 16 di Leclerc.

Vasseur, è soddisfatto del risultato ottenuto oggi?

"Ci aspettavamo qualcosa di meglio, non siamo soddisfatti. Ma con quello che è successo in gara, date le circostanze, tutto sommato abbiamo portato a casa un buon risultato. Non ci aspettavamo di avere questi problemi ai freni che hanno penalizzato enormemente la gara di Leclerc nella prima metà della gara. Sainz ha fatto una buona rimonta, è riuscito a lottare con Perez".

In gara avete scelto una strategia gomme differente da quella di Red Bull...

"Sapevamo in anticipo che loro avrebbero avuto due set di Soft e uno di Hard da usare in gara mentre noi abbiamo avuto 2 set di Hard. L'obiettivo era mettere un po' di pressione a Perez e alla fine eravamo leggermente più veloci di lui, ma non è stato abbastanza. Però siamo arrivati a 2"5 da lui, per cui nel complesso non è andata male. Carlos non è partito benissimo, ma poi è stato in lotta ed è riuscito a trovarsi una buona posizione in pista. Per Charles è stata una gara difficile, ma nel complesso penso che abbia fatto un buon lavoro portando a casa il quarto posto in quelle condizioni".

Solo Verstappen è apparso imprendibile...

"Penso che Verstappen fosse nelle condizioni di avere un vantaggio che lo ha portato a fare un giro velocissimo e uno conservativo per gestire motore e gomme. Ma nel complesso, nei 57 giri, ha avuto una ventina di secondi di vantaggio sui primi inseguitori. Sicuramente è andata meglio rispetto allo scorso anno, ma è anche vero che siamo sempre 4-5 decimi più lenti di lui, per cui dobbiamo crescere".

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pensa che a Jeddah la Ferrari possa avere maggiori possibilità di lottare con la Red Bull?

"Jeddah sarà una gara molto diversa. L'asfalto è molto diverso, ci sarà zero degrado, l'asfalto è molto liscio, useremo le gomme più morbide realizzate da Pirelli e partiremo tutti da zero. E' chiaro che se guardiamo il distacco al primo al decimo, il gap è diminuito del 50%, significa che a livello strategico sarà molto più difficile da gestire perché quando esci dai box sei in posizione molto più arretrata e nel traffico. E' tutto molto diverso. Siamo all'altezza delle aspettative sul giro secco e in gara abbiamo recuperato terreno. C'è ancora da fare, ma la partenza è buona".

Cosa pensa della gara di Leclerc?

"Onestamente credo che Leclerc abbia fatto una buona gara. Certo è difficile giudicare quando parti secondo e chiudi quarto. Ma date le circostanze e i problemi con i freni possiamo dire che ha fatto un'ottima gara, perché comunque ha chiuso davanti a McLaren e Mercedes. Ci sono gare in cui hai dei problemi, ma se riesci a tamponarli in questo modo è molto buono".

Secondo lei, senza i problemi ai freni che lo hanno rallentato per tutta la gara, Leclerc sarebbe riuscito a giocarsi il secondo posto con Perez?

"Difficile sapere se Charles sarebbe riuscito a giocarsi il secondo posto, ma avendo magari lo stesso passo di Carlos, partendo più avanti, penso che avrebbe avuto le sue chances. Ha perso tanto tempo per il problema che ha avuto. I freni hanno perso temperatura e non sappiamo cosa sia successo. Abbiamo detto a Charles di stare vicino a chi gli era davanti per ritrovare temperatura".

Certo che rispetto allo scorso anno avete fatto un buon passo avanti. Pensa che sia possibile lottare con la Red Bull nel corso della stagione?

"Dobbiamo essere chiari. Non siamo partiti bene rispetto alla Red Bull, ma rispetto allo scorso anno siamo partiti bene. Poi durante l'anno scorso siamo migliorati molto e in alcune piste eravamo in lotta con loro. Se riusciremo a sviluppare come abbiamo fatto nel 2023, allora sarà possibile lottare".