F1 | Vasseur sarcastico: "Molto spesso la moneta gira nella direzione giusta per la Mercedes..."

La FIA non ha impiegato molto tempo a “santificare” la pole position di George Russell nel GP d’Austria. L’inglese ha visto la bandiera gialla e ha rallentato nel micro-settore della curva 9 dove era uscito Max Verstappen e si è visto attribuire l’undicesima partenza al palo della sua carriera.

La Ferrari non è solita scatenare delle polemiche, ma questa volta Fred Vasseur ci ha tenuto a tenere un equilibrio, senza lasciarsi andare a facili polemiche. Il transalpino, però, un riferimento ai vantaggi concessi alla Mercedes se l’è concesso in maniera molto misurata, ma indicativa...

“Il primo punto della questione è che è stata esposta una sola bandiera gialla: si può discutere se sia stata una scelta giusta mettere solo una gialla in quella condizione. Fra l’altro hanno dovuto far uscire una medical car, ed è chiaro che il pilota deve ridurre la velocità almeno del 5% in quel settore, ma noi non abbiamo accesso a quei dati. La direzione gara ha deciso che non ci fosse bisogno di nuove azioni, per cui è finita così”.

Da un punto di vista puramente regolamentare si sono rispettate le norme, ma il fatto che non sia stata esposta una doppia bandiera gialla ha creato un precedente in materia di sicurezza?

“Vedere assegnare una pole position con la bandiera gialla è un po' strano, però è andata così”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Eric Le Galliot

Il team principal francese non sembra voglia insistere nella polemica, per cui preferisce analizzare il comportamento delle rosse che sono seconda e terza nella griglia di partenza di Spielberg...

“Le due macchine sono state entrambe molto competitive”.

Cosa bisogna aspettarsi in gara?

“Domani farà anche più caldo di oggi, ci aspettiamo 53 gradi di asfalto che renderanno la gara molto difficile. Ieri abbiamo fatto fatica nelle prove libere, però penso onestamente che abbiamo fatto un ottimo lavoro sia in pista che in fabbrica al simulatore per recuperare terreno”.

“Il nostro passo era molto migliore fin da stamattina e poi in qualifica siamo cresciuti passo dopo passo. Però è difficile prevedere come sarà la gara, perché farà ancora più caldo che due settimane fa a Barcellona. Per questo avremo bisogno di avere tanta aria pulita, e una pista sgombra avanti, per far funzionare bene le gomme e allora la gara andrà bene, però sarà una dura battaglia”.

Charles Leclerc, Ferrari, Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Eric Le Galliot

Credi che la Federazione Internazionale abbia fatto la migliore scelta per la sicurezza?

““Quando c’è una macchina contro il muro, secondo me in certe circostanze dovrebbe esserci la doppia bandiera gialla. Io ho la mia idea al riguardo, ma non si può lamentarsi della sicurezza e poi dare delle penalità, magari in prove libere, quando uno non rallenta abbastanza. Per lo stesso motivo, se si invoca la sicurezza e si cambia la procedura di partenza, salvio poi cambiare opinione in un’occasione come questa. Possiamo dire che le cose sono andate nella direzione sbagliata”.

Il riferimento è ad un favoritismo nei confronti della Mercedes...

“Noi, però, continuiamo a lottare, non voglio perdere inutili energie nelle polemiche, voglio concentrarmi sulla gara di domani, però è giusto dire che molto spesso la moneta gira sempre nella direzione giusta per la Mercedes...”.

Era lecito aspettarsi che Charles tornasse così competitivo?

“Sì, perché all'inizio avevamo dei buoni settori e faticavamo un po' a mettere tutto insieme, però il passo c'era, e sono molto meno preoccupato quando non riusciamo a mettere tutto insieme o commettiamo piccoli errori, piuttosto che quando non abbiamo il passo all'inizio. Ieri il passo c'era per Charles”, ma non si era messo tutto insieme”. E oggi si è visto...