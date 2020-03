Vasseur propone: "Prolunghiamo la sosta per ridurre i costi"

La pandemia di Coronavirus ha di fatto annullato o rinviato le prime otto gare del 2020, che dovrebbe partire il 14 giugno in Canada, seppur ancora non ci sia la sicurezza che ciò avvenga. Il buco di agosto potrebbe consentire di reinserire le gare al momento saltate, con i team che al momento sono in sosta e potrebbero quindi vedersi allungare i tempi.

Frédéric Vasseur è infatti convinto che questa mossa darebbe una mano a chi sta avendo difficoltà.

"Abbiamo la possibilità di allungare il periodo di pausa - spiega il team principal dell'Alfa Romeo a Motorsport.com - Sarebbe una delle decisioni che aiuterebbe a ridurre i costi drasticamente. Per ora non c'è fretta, siamo nella situazione che ci avrebbe visto durante l'estate. Non siamo autorizzati a lavorare, ma solo a scambiarci comunicazioni, cosa che faccio con le altre persone del mio staff. I tecnici non sono all'opera per le prossime tre settimane, fino a metà aprile. Spero che lì ci sia una situazione migliore per capire cosa fare nel resto dell'anno, in modo da prendere decisioni".

Vasseur ha anche apprezzato il lavoro unito dei vari team per trovare soluzioni in questo momento difficile.

"Credo sia un aspetto positivo della crisi, lavorando assieme siamo più forti, proviamo a superare la cosa e a salvare la stagione tenendo il maggior numero di gare possibili, anche se non è semplice. Ogni giorno ci arrivano nuove notizie e preoccupazioni, la cosa importante è essere flessibili e lavorare in gruppo. Cosa che non è il primo aspetto della F1!"