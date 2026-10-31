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F1 | Vasseur positivo: “È un buon inizio. Il turbo piccolo e le curve lente possono essere un vantaggio”

Il Team Principal della Ferrari è soddisfatto per l'inizio mostrato dal Cavallino in Messico, pista che presenta un buon mix di curve tra tratti a bassa e media velocità, anche se è ben consapevole che molto si giocherà domani in qualifica.

Gianluca D'Alessandro

Pubblicato: 31 ott 2026, 00:55

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Fred Vasseur, Ferrari

Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Dopo le prime prove libere del Messico, sembrano esserci molti punti in comune per Ferrari con quello che era stato il venerdì di Austin. Anche qui in altura la Rossa ha concluso le prime due sessioni di prove libere al comando e l’aspetto più importante è aver subito trovato una vettura bilanciata, senza enormi criticità, il che aiuta a rifinire l’assetto in vista del resto del weekend.

Ma c’è anche un elemento che è altrettanto chiaro: non ci si deve lasciar prendere da facili entusiasmi, perché un ruolo importante nelle gerarchie di questo fine settimana lo avrà la qualifica ed è per questo che Frederic Vasseur vuole concentrarsi soprattutto sul lavoro del team, senza guardare troppo ai rivali.

“Non devo essere io a essere fiducioso o meno. Dobbiamo lavorare, dobbiamo cercare di ottenere il massimo per domani. Le condizioni sono molto difficili, come sapevamo già a causa dell'altitudine. È una sfida per noi, ma anche per gli altri”, ha spiegato il Team Principal della Ferrari al termine delle prove libere, ben sottolineando la sfida data dall’altitudine.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto / Getty Images

Vasseur ha però voluto sottolineare anche un altro elemento, ossia quanto sia sconnessa la pista verso la staccata di curva 1, dove in effetti oggi si sono visti davvero tanti bloccaggi, soprattutto in FP1. Dopo il lungo rettilineo, le gomme anteriori perdono temperatura e su un asfalto così sconnesso, il rischio di arrivare al bloccaggio con gli pneumatici è piuttosto elevato.

“La pista è molto sconnessa, forse anche un po' troppo nella zona prima di curva 1. È quasi pericolosa. Dovremo intervenire su qualcosa questa sera, ma nel complesso credo sia stato un buon inizio di weekend. C'è ancora molta strada da fare”, ha aggiunto Vasseur. È possibile che la FIA possa intervenire in nottata per limitare la situazione, anche perché questo influisce anche sul setup delle vetture.

Compiendo un passo indietro, l’appuntamento messicano è certamente inusuale, non per il layout del tracciato, bensì per dove si trova. La pista si trova infatti a oltre 3000 metri di altezza, quindi ben cinque volte tanto rispetto ad altri appuntamenti come Brasile o Austria. Ciò significa che l’aria è più rarefatta, quindi non solo diminuisce il carico aerodinamico, ma diventa anche più difficile smaltire il calore della Power Unit e dei freni, tanto che qui generalmente si porta un pacchetto apposito per il raffreddamento.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

Data l’aria rarefatta, in passato non era inusuale vedere pacchetti a massimo carico usati a Monte Carlo, ma quest’anno con l’aerodinamica attiva sui rettilinei le configurazioni sono cambiate. Non c’è più una differenza così marcata tra pacchetti ad alto e basso carico, per cui il delta è sensibilmente diminuito rispetto allo scorso anno.

Ciò non toglie però che qui si generi poco carico, per cui le vetture tendono a scivolare di più, generando maggior temperatura, in particolare al posteriore, per cui mantenere sotto controllo il calore nel corso del giro è diventato ancora più importante che in passato. L’aspetto interessante è che all’anteriore gli ingegneri del Cavallino hanno invece deciso di montare copricerchi (e cerchi) completamente chiusi, in modo da portare più rapidamente l’avantreno in temperatura.

C’è anche un altro aspetto legato all’altitudine che, in parte, aveva menzionato George Russell durante la conferenza stampa del giovedì. In altura il turbo deve girare più rapidamente per compensare l’aria rarefatta rispetto a quanto farebbe all’altezza del mare: fino all’anno scorso, l’MGU-H aiutava in parte a compensare fornendo energia, ma in questa stagione la gestione del motore elettrico è meticolosa.

Lewis Hamilton, Ferrari

Foto di: Daniel Cardenas / Anadolu via Getty Images

È sì vero che questa è una pista con tante opportunità di ricarica, ma aiutare il turbo dando energia con l’MGU-K significa consumare batteria in altri punti invece che sugli allunghi. Per certi versi, quindi, avere un turbo più piccolino può diventare un vantaggio, in particolare in uscita dai tratti lenti e in ripresa, dove può ridurre il ritardo nella risposta tra ciò la richiesta del pilota e ciò che poi fa la Power Unit.

Dall’altra parte, il turbo deve restare anche in un regime di rotazione ideale, che non dipende solo dalle dimensioni, in modo da non compromettere l'affidabilità per un tema di temperature e di stres. Per Vasseur, però, la combinazione di tratti lenti e turbo più piccolo può rappresentare un vantaggio per il Cavallino, ma senza sottovalutare i rivali, perché si sa che in qualifica anche pochi centesimi possono fare una grande differenza.

“Sì [è un vantaggio], però tutti miglioreranno, tutti affineranno la vettura tenendo conto dell'altitudine. È vero che le condizioni sono estremamente diverse rispetto a quelle che affrontiamo normalmente e, per i piloti, guidare qui a Città del Messico con questo livello di carico aerodinamico è una sfida”, ha detto il Team Principal del Cavallino.

“Erano abituati ad avere l'ala più carica dell'intera stagione. Credo che la differenza rispetto allo scorso anno sia molto più ridotta a Monza che a Monaco o in Messico e questo rende la situazione ancora più impegnativa per loro”.

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