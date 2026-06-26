F1 | Vasseur: "Le condizioni estreme non ci aiutano, ma siamo molto lontani dal nostro potenziale"

Staccata il venerdì a Barcellona, ma poi in lotta per la pole al sabato e per la vittoria alla domenica. Staccata anche qui in Austria al termine delle prime libere, ma la Ferrari avrà le risorse per cambiare il corso del suo fine settimana come accaduto poche settimane fa in Spagna? È l’interrogativo a cui la Rossa dovrà provare a dare una risposta nel lavoro notturno in vista della giornata di domani.

L’ampio distacco rimediato in FP1 poteva far pensare a una Ferrari che si stesse nascondendo, e in effetti i segnali per crederlo non mancavano. Sui rettilinei il Cavallino sembrava aver tenuto la Power Unit ben al di sotto del suo potenziale, e le prime libere sono state utilizzate anche per completare alcune prove aerodinamiche utili in vista dei prossimi appuntamenti.

Tuttavia, anche in FP2 la SF‑26 non ha brillato. Il punto critico è che non si tratta di una Ferrari in difficoltà solo sui rettilinei, dove effettivamente lascia sul piatto molto tempo, ma anche nelle ultime curve, proprio quelle in cui ci si aspettava potesse valorizzare la qualità del telaio e trovare performance. A frenare la Rossa sono stati problemi di bilanciamento che hanno messo il Cavallino più in difficoltà del previsto.

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Più che sul giro secco, con Hamilton oltre il mezzo secondo di ritardo, il limite si è visto soprattutto nella simulazione gara, dove i tempi non sono stati particolarmente brillanti. È evidente che la Ferrari abbia ancora diverse carte da giocare in vista di domani, soprattutto sul fronte Power Unit, dove sembra esserci margine sia nella gestione dell’elettrico sia nel motore termico. Allo stesso tempo, però, è chiaro che servirà un passo avanti anche in altre aree per ritrovare competitività.

“È stato un venerdì difficile in cui abbiamo faticato un po’ con le condizioni, davvero estreme. Altitudine e temperature sono uguali per tutti, ma a noi non stanno dando una mano. Però è così, ora abbiamo la notte per correggere e farci trovare pronti per domani, mettere tutto insieme e provare a fare un lavoro migliore sabato”, ha raccontato Frederic Vasseur.

“Il degrado a Barcellona era molto più elevato ed è stato il principale fattore della prestazione, almeno in gara. Però eravamo anche in grado di lottare per la pole in qualifica: come potenziale puro, eravamo lì”.

Charles Leclerc, Ferrari Foto di: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

“Adesso, per il momento siamo lontani, ma è vero che anche a Barcellona non eravamo particolarmente brillanti il venerdì. Dobbiamo lavorare, questo è sicuro. C’è molto potenziale da sbloccare stanotte e vedremo domani. Al momento siamo molto lontani dal nostro potenziale”.

Il messaggio del Team Principal è chiaro: c’è ancora molto da estrarre da questa vettura, ma serve capire in che modo farlo. Sul fronte motoristico, Vasseur ha richiamato anche l’introduzione della seconda unità omologata grazie all’ADUO, senza però voler alimentare aspettative eccessive dopo il primo riscontro ottenuto nella giornata odierna.

“Mi aspettavo quello che abbiamo ottenuto. Ma i tempi di produzione di un motore sono enormi: su alcuni componenti hai mesi di ritardo. Per noi è stato molto rischioso lanciare l’ADUO, o almeno la specifica 2 del motore, così presto per ragioni legate al budget cap. Non ci aspettavamo affatto un grande passo avanti questo weekend”.