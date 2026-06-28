F1 | Vasseur spiega: "Non abbiamo messo tutto insieme. E l'ADUO non è una bacchetta magica..."

La Ferrari guardava con un certo rispetto il Red Bull Ring, perché ritenuta una delle piste potenzialmente più complesse per le caratteristiche delle SF-26. E così è stato.

Lewis Hamilton ha chiuso quinto il Gran Premio d'Austria e Charles Leclerc ha proseguito nel suo momento opaco, non andando oltre l'ottavo. A risaltare, però, più che il risultato finale, quanto al come sia maturato.

Le Rosse, nel tentativo di seguire la Mercedes di Russell e la Red Bull di Verstappen, ha sfruttato troppo le gomme nel primo stint, scivolando così subito lontano dalle posizioni che contano. Solo con le Soft le Ferrari hanno dato segni di vita.

In Austria le SF-26 hanno avuto a disposizione una power unit dotata di aggiornamenti realizzati dopo la definizione delle percentuali ADUO. Vasseur, però, non aveva fatto castelli in aria: per recuperare il gap da Mercedes e Red Bull servirà ancora tempo.

"Chiaramente abbiamo un deficit di motore da inizio stagione. Lo sapevamo e lo sappiamo anche ora che la situazione è questa. Anche con l'ADUO non si può immaginare di avere una bacchetta magica e risolvere tutto da un momento all'altro. Serve tempo per poter migliorare e con il motore il tempo richiesto è ancora di più".

"Sappiamo che la situazione è questa, e la difficoltà ulteriore del deficit di performance è che quando lotti sei ancora più in difficoltà perché vieni passato in rettilineo. Per cui, al di là del divario di prestazioni, perdiamo posizioni in pista e ci rende la vita più difficile. Ma tutto questo non può essere una scusa, perché la settimana scorsa abbiamo centrato l'obiettivo (Hamilton è riuscito a vincere a Barcellona) e questo significa che non siamo riusciti a mettere tutto quanto insieme e questo è un peccato".

Charles Leclerc, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren Foto di: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

L'errore principale fatto oggi è stato provare a tutti i costi a fare la gara sulle Mercedes. Le W17, assieme alla Red Bull di Verstappen, hanno mostrato di avere un passo irraggiungibile per tutti. Così facendo, però, la Ferrari si è esposta al ritorno della McLaren, in grande difficoltà sin dalle qualifiche di ieri.

"Non penso che avessimo il passo per lottare con le Mercedes, e probabilmente abbiamo reagito in modo eccessivo con le strategie. Abbiamo spinto troppo nella prima parte del primo stint e abbiamo usato troppo le gomme, distruggendole. Ma avremmo dovuto fare un lavoro migliore, concentrandoci maggiormente sulle McLaren".

"Questa era una pista difficile per noi e lo sapevamo sin dall'inizio. A Barcellona c'era una successione di curve veloci, ad esempio dalla 1 alla 3, ed era certamente più adatta alle caratteristiche della nostra monoposto".

Se Hamilton ha dato segnali importanti - così come avviene da qualche gara a questa parte - Leclerc continua nel suo momento di difficoltà.

"Credo che Leclerc fosse più convinto a fare due soste, poi abbiamo cambiato il piano", ha proseguito Vasseur. "E questa è stata la scelta sbagliata. Ha potuto poi rientrare con la VSC, ma onestamente credo che il risultato sia stato guardare troppo alle Mercedes, cercando di lottare con loro, quando probabilmente non avevamo il loro passo. E' stato un errore e se avessimo gestito la gara diversamente avremmo potuto stare davanti alle McLaren".

In due settimane la Ferrari ha sperimentato sia la vittoria che una gara a dir poco complessa. Vasseur, però, non fa drammi. Invita però a continuare a lavorare per capire cosa sia andato storto al Red Bull Ring per non ripetere quanto visto in questo fine settimana anche nel prossimo, quando la F1 correrà a Silverstone.

"Come avevo già detto a Barcellona, 'Non eravamo stupidi prima e non siamo campioni ora', stavolta dico 'Non eravamo campioni a Barcellona e non siamo stupidi oggi'. Ogni fine settimana è una storia diversa, con condizioni e temperature diverse. Mercedes aveva sofferto di più a Barcellona e qui ha vinto. Ci sono spesso 6 o 7 macchine racchiuse in 2 decimi e mezzo e la situazione cambia sempre. E' normale trovare condizioni che esaltino maggiormente un motore e una monoposto in un caso, e altri in un altro".

"Dovremo reagire già la prossima settimana capendo cosa sia andato storto in questa, perché io non penso che si sia riusciti a mettere tutto insieme. A partire da venerdì, che per noi era andato non bene. Non eravamo riusciti a fare simulazioni gara in buone condizioni e oggi abbiamo pagato il conto".