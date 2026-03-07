F1 | Vasseur: "Mercedes su un altro pianeta. Siamo lontani dal nostro potenziale"

La Ferrari è vicinissima agli altri top team. Meno che a Mercedes. Le Frecce d'Argento hanno tenuto fede alle aspettative dominando le qualifiche in Australia dopo aver mostrato tutto il loro potenziale.

Ma a spaventare tutti non è tanto ciò che appariva ovvio sin dai test in Bahrain, quanto il divario che hanno dato a Red Bull, Ferrari e McLaren. Quasi 8 decimi che spaventano, perché oggi le W17 hanno corso e lottato tra loro, come se il 2014 fosse stato trasportato di colpo ai giorni d'oggi, semplicemente sostituendo i nomi di Lewis Hamilton e Nico Rosberg con quelli di George Russell e Andrea Kimi Antonelli.

La Ferrari, dal canto suo, ha provato a prendere la prima posizione concessa dal team di Brackley, ossia la terza, ma non c'è riuscita per pochi millesimi. Charles Leclerc è stato battuto da un Isack Hadjar strepitoso, ma partirà comunque dalla seconda fila. Un risultato, questo, che non può certo soddisfare Frédéric Vasseur.

Il team principal della Ferrari, al termine delle prove ufficiali di Melbourne, si è concesso ai microfoni di Sky Sport F1 per commentare il risultato delle SF-26 di Leclerc e Hamilton.

"Il primo giorno di scuola è stato caotico. La sessione difficile. Da parte nostra abbiamo commesso qualche errore, ma è un peccato perché pensavo ci fosse il margine per cogliere il terzo posto".

"Oggi Mercedes era su un altro pianeta e dovremo fare dei passi avanti per poter lottare con loro. Ma oggi erano davvero su un altro pianeta. Onestamente la sessione è stata caotica per tutti e domani dovremo essere sul pezzo. E se guardiamo la quantità di problemi che quasi tutti hanno avuto già oggi, sarà molto caotica".

Lewis Hamilton, Ferrari Foto di: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Siamo molto lontani dal nostro potenziale, ma abbiamo una finestra di miglioramento nelle prossime qualifiche, Ma ora concentriamoci su domani. Dovremo sfruttare tutte le opportunità che si presenteranno".

Se Leclerc ha comunque limitato parzialmente i danni. Hamilton non è andato oltre il settimo tempo. Il 7 volte iridato è stato comunque a un passo dalle McLaren. Questione di millesimi, ma che lo costringeranno a partire dalla quarta fila.

"Lewis ha fatto fatica a trovare la giusta temperatura delle gomme nell'ultimo giro della Q3", ha spiegato Vasseur. "Faceva molto più freddo rispetto a ieri ed era davvero al limite tra un giro supplementare di preparazione o spingere sin da subito. Molto è collegato a ciò che fai nelle prime curve non soltanto a livello di telaio, ma anche di energia. I primi tentativi erano stati buoni, poi è stato molto più difficile".

Le qualifiche sono in archivio ed è già tempo di pensare alla gara di domani. La Ferrari ha nella partenza una delle possibili armi per recuperare diverse posizioni, ma Vasseur pensa che l'intera gara possa essere caotica.

"La partenza sarà un'altra sfida. Ora con la nuova procedura tutte le monoposto possono partire bene, ma per tutti la finestra è molto ristretta. Dovremo fare un buon lavoro per partire bene e recuperare diverse posizioni. Ma concentriamoci su di noi".